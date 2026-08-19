Esta mañana las dos manos de la General Paz estaban cortadas y había fuertes demoras en la zona.

Un colectivo chocó en la General Paz y terminó sobre el muro divisorio: hay corte total e importantes demoras en plena hora pico.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 17, cerca del cruce con la avenida Juan Bautista Alberdi.

Un colectivo de la línea 108 que estaba fuera de servicio terminó montado sobre el muro de hormigón que divide la Avenida General Paz luego de un choque con un auto. El accidente causó la interrupción total de la circulación en ambos sentidos causando importantes demoras en el tránsito.

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Ocurrió cerca de las 5 de la mañana y pasadas las 7, en plena hora pico, las dos manos seguían interrumpidas y colapsó el tránsito entre Liniers y Mataderos.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 17, cerca del cruce con la avenida Juan Bautista Alberdi, donde la unidad de transporte de pasajeros quedó obstruyendo al menos un carril por sentido de circulación.

Por este motivo, la Policía dispuso el desvío obligatorio de todos los vehículos hacia las calles colectoras. Un auto Fiat Cronos se encontraba detenido en sentido contrario a la circulación habitual. Cerca de las 7.30 fue retirado por una grúa.

La unidad de transporte de la línea 108, que realiza el recorrido habitual entre los barrios porteños de Liniers y Retiro, se desplazaba con sentido hacia el Río de la Plata al momento del hecho.

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Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) hubo seis personas asistidas, con politraumatismos. Cinco de ellas fueron hospitalizadas.

El operativo de emergencia contó con la participación de varias ambulancias, junto con efectivos de la Policía y dotaciones de personal de Bomberos.

Esta mañana una grúa trabajaba para retirar el colectivo, mientras se realizaban las pericias en el lugar.