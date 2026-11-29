Nueve personas murieron y otras 19 resultaron heridas este sábado cuando un micro de pasajeros chocó contra un auto y cayó por un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad en una zona montañosa de Honduras.

El accidente ocurrió en el sector conocido como Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua, región central del país. Según informó el Cuerpo de Bomberos, los equipos de rescate trabajaron en el lugar para sacar a las víctimas del fondo de la hondonada y trasladar a los heridos a distintos centros de salud.

El autobús viajaba desde Tegucigalpa, la capital hondureña, hacia el municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá. El micro llevaba alrededor de 50 pasajeros, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

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Más de 15 personas fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa, en Comayagua, mientras que otros dos heridos con politraumatismos graves fueron derivados a centros asistenciales de Tegucigalpa. Entre las nueve víctimas fatales se encuentra el conductor del micro.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron a los fallecidos ni esclarecieron las causas del accidente. Los equipos de emergencia se desplegaron en la zona para asistir a los sobrevivientes y completar las tareas de rescate.

La tragedia también conmocionó al alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, quien confirmó que su hermano menor, Julio César Zelaya Rosales, estuvo involucrado en el accidente, aunque sobrevivió.

“Un episodio doloroso que no deseo a ninguna familia unida como la nuestra. Reitero el dolor que siento, especialmente por los que perdieron la vida y extiendo mi solidaridad con sus familias”, expresó el funcionario, quien además pidió por los fallecidos y sus seres queridos.

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Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Honduras, detrás de los homicidios. En lo que va de 2026, los siniestros viales dejaron más de 1.800 muertos, según las cifras difundidas en el reporte.

Entre los principales factores que las autoridades relacionan con estos hechos figuran el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el mal estado de algunas rutas.