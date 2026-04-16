Al menos 11 personas murieron y 22 resultaron heridas luego de que un colectivo con pasajeros cayó este miércoles por un barranco en una ruta de Cuenca, al sur de Ecuador.

El ómnibus pertenecía a la Cooperativa San Luis y circulaba por la ruta a 315 kilómetros de distancia de Quito. Tras accidentarse, quedó envuelto en llamas, según reportes de medios locales.

"Estamos aquí por un accidente de pasajeros con un autobús que se fue hacia la parte baja. Se enviaron ambulancias y contamos con la colaboración del Ministerio de Salud y de otros vehículos particulares. Hay víctimas fatales que están fuera del vehículo y el autobús quedó prácticamente consumido", expresó Sixto Heras, jefe de Bomberos de Cuenca.

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Al ser consultado por las causas del accidente, el bombero dijo que luego del trabajo de rescate de personas, personal de Tránsito comenzará con las pericias.

Los rescatistas trabajaban para liberar a las personas heridas y trasladarlas a los centros de salud.

Algunas personas fueron atendidas al costado de la ruta y a otras las trasladaron a centros de salud cercanos.

11 FALLECIDOS Y VARIOS HERIDOS

Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca atendió la emergencia por pérdida de pista y volcamiento de un bus en la vía Cuenca - Molleturo, km 57, sector Puente El Chorro que deja 11 muertos y varios heridos. pic.twitter.com/BJBoKoYp9l — Radio Dinámica Ecu (@RadioDinamicaE) April 15, 2026

Los bomberos rescataron a los cuerpos tras el incendio en el colectivo. Foto Bomberos de Cuenca.Los bomberos rescataron a los cuerpos tras el incendio en el colectivo. Foto Bomberos de Cuenca.

Una gran columna de humo se divisaba desde varios kilómetros de distancia mientras los paramédicos rescataban a los sobrevivientes.

La vía Cuenca-Molleturo permaneció cerrada al tránsito por varias horas mientras se realizaba el levantamiento de los cuerpos.

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Esta ruta es conocida por su complejidad geográfica y la frecuencia de incidentes climáticos que afectan la calzada.

Este hecho en Cuenca se produjo tres días después del choque entre un colectivo con 42 pasajeros y un vehículo particular que dejó cinco muertos y 29 heridos en una ruta en el suroeste de Ecuador, a 341 kilómetros de Quito.

Los siniestros de tránsito se producen con frecuencia en las rutas de Ecuador. Según cifras oficiales, 1.595 accidentes se registraron en el inicio de 2026, con un saldo de 206 muertos.