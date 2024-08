Esta mañana, minutos antes de las 7, un colectivo de transporte escolar rural que trasladaba estudiantes de una escuela secundaria del departamento Villaguay sufrió un accidente cuando despistó de un puente en la zona de Lucas Norte y cayó a la banquina, ubicada a unos tres metros por debajo del nivel de la calle.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando el colectivo, que realiza el recorrido desde Lucas Sud Segunda hasta la Escuela Secundaria Nº 11 "Salustiano Segovia" en Lucas Norte, perdió el control y volcó.

El accidente tuvo lugar a la salida del Puente "El Barrero". El conductor del colectivo, un hombre de 47 años, informó a los agentes de policía que el vehículo Mercedes Benz experimentó un desperfecto mecánico que impidió el funcionamiento de la dirección y los frenos, lo que llevó a la pérdida de control del autobús.

Debido a esta falla, el conductor no pudo mantener el control del colectivo, que se salió de la carretera y terminó volcado sobre su lateral izquierdo en la banquina. Como resultado del accidente, varios estudiantes que viajaban en el interior del colectivo sufrieron golpes en la cabeza, así como cortes en la mano y el mentón. Afortunadamente, las lesiones no fueron graves y no representaron un riesgo para la vida de los jóvenes.

La directora de la escuela contactó a las autoridades, y en el lugar intervinieron la comisaría de Lucas Norte, la División Criminalística, un mecánico y un médico policial para atender la situación y realizar las investigaciones correspondientes.