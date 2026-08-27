Una persona murió y 12 resultaron heridas luego de que un conductor atropellara a un grupo que esperaba en una parada de colectivo en la ciudad de Caen, ubicada en la región de Normandía, en Francia. Cuatro de los heridos están graves.

El ataque se registró este miércoles alrededor de las 22:00 (hora local), cerca de la estación de tren de la ciudad, detalló el diario Le Figaro.

Según informó el canal BFMTV, todo habría comenzado con una discusión en un bar que luego se intensificó.

Puede interesarte

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, un auto alemán negro embistió a un grupo de personas que estaban en la parada en una plaza. La policía indicó que la mayoría de las víctimas son extranjeras, entre ellas, de nacionalidad afgana, egipcia y bangladesí. El prefecto (delegado del Gobierno) de Calvados se desplazó al lugar de los hechos, que permaneció acordonado durante la noche.

🔸En Cannes, Francia, un conductor embistió deliberadamente anoche a una multitud de personas. El ataque dejó un joven muerto y otras 10 personas gravemente heridas.



🔺Se cree que el atropello se produjo tras una discusión. pic.twitter.com/LEaHxzVsqo — HispanTV (@Nexo_Latino) August 27, 2026

Después del crimen, el conductor huyó del lugar, pero fue capturado en la comuna de Ouistreham, a más de 15 kilómetros de Caen. El presunto agresor fue identificado como Ibrahim I., de 26 años y nacionalidad rusa, según los medios franceses.

Las autoridades comenzaron una investigación para las circunstancias exactas del ataque y los motivos del sospechoso.