Un niño de 3 años murió este viernes tras haber sido atropellado por un automóvil en Concepción del Uruguay y sufrir un paro cardíaco mientras era trasladado hacia Paraná.

El vehículo era conducido por un hombre de 42 años, quien embistió a dos peatones: una mujer de 52 años y el menor de edad. El hecho ocurrió en calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio, en La Histórica.

De acuerdo a testigos, el niño cruzó corriendo la calle, seguido por la mujer, cuando ambos fueron alcanzados por el automóvil. Tras el impacto, cayeron al suelo y fueron asistidos por personal médico.

La mujer sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro. El niño, en cambio, padeció un golpe severo en la cabeza que derivó en su internación con pronóstico reservado y posterior traslado al hospital materno infantil San Roque de Paraná pero, lamentablemente, sufrió un paro cardíaco durante la derivación y falleció en Nogoyá.

El automovilista quedó detenido tras el accidente. Según precisó la Policía, habría estado en “aparente estado de ebriedad”. En el lugar, fue encontrado con el rostro ensangrentado, lo que hace presumir que pudo haber sido agredido por vecinos que reaccionaron ante lo sucedido.

El conductor fue trasladado a la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay y permanece a disposición de la Justicia.

Investigación en curso

Personal de Policía Científica trabajó en la escena del accidente para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión las circunstancias del hecho.

El trágico episodio generó conmoción en la ciudad y derivó en la inmediata intervención de las autoridades para esclarecer responsabilidades.