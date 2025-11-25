Un caso inquietante sacude a la provincia de Chaco: un sargento de la policía que trabajaba como conductor en la app de viajes DiDi fue denunciado por una pasajera por presunta privación ilegítima de la libertad. El episodio ocurrió el último fin de semana en Resistencia y ya está siendo investigado por la Justicia provincial.

Según la denuncia de la joven de 21 años, el hecho ocurrió cuando solicitó un viaje desde su casa, ubicada en avenida Piacentini al 1300, hasta su trabajo, en la calle Brown al 89. En el trayecto, el conductor desvió el recorrido y no respondió a los reclamos de la pasajera.

Lo más grave vino después: la joven relató que el chofer le bloqueó las puertas, la sujetó de las piernas, extrajo una jeringa e intentó inyectarle una sustancia desconocida. Ante esa situación, comenzó a gritar desesperadamente hasta que logró escapar. Con la ayuda de sus familiares, radicó la denuncia.

El acusado es un policía activo

El conductor fue identificado como Alejandro Resca, de 51 años, sargento primero de la División Infantería de la Policía del Chaco. Horas después de la denuncia, se presentó voluntariamente en el Departamento Investigaciones Complejas, donde negó los hechos.

Ante el fiscal Víctor Recio entregó su celular personal y un listado con los viajes que había realizado ese día, asegurando que no figuraba la denunciante. Pese a ello, se dispuso su aprehensión preventiva.

Fue liberado, pero la causa sigue en marcha

El fiscal Recio ordenó su detención inicial mientras esperaba un informe pericial por parte de la plataforma DiDi. Con ese informe en mano, y sin pruebas concluyentes, resolvió otorgar la libertad al imputado mientras la investigación continúa.

La causa está caratulada como “privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa” y sigue bajo la órbita de la fiscalía. Se espera que los próximos días aporten mayor claridad sobre lo ocurrido y que se incorporen pruebas tecnológicas clave.