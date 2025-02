Un conductor de una app de viajes golpeó a una pasajera después de que le ensuciara el auto con galletitas. El hombre le dio una patada en la espalda y la tiró al piso. El violento episodio ocurrió el pasado miércoles 29 de enero en Río de Janeiro, Brasil, pero trascendió en las últimas horas, después de que la mujer relate el calvario que vivió ante la policía.

Maria de Fátima Silva Pires, de 68 años, contó que el día de la agresión ella había ido a un turno médico y para regresar a su casa había pedido un auto a través de una aplicación. En el camino, comió unas galletitas y aparentemente las migas que cayeron en el vehículo desataron la ira del conductor.

El acusado, Lucas Felipe Carneiro, de 26 años, confesó que se sintió enojado porque la pasajera había comido en el vehículo. “De hecho, él confesó el crimen y, para nuestra sorpresa, el motivo fue en realidad unas migas de galleta que habían caído en el asiento. Le dio una patada de forma totalmente cobarde, ella es una mujer de 68 años y él tiene 26″, afirmó el detective Angelo Lages, que investiga el caso.

El joven también declaró que toma medicamentos recetados: “Dice que desde los 18 años recibe tratamiento psiquiátrico, toma medicación controlada y ha tenido ataques de ira y trastorno bipolar. Debido a esto, se estresó por la situación, perdió el control y atacó a la víctima”, agregó Lages.

El conductor se enojó porque la pasajera le había dejado migas en el asiento. (Foto: ilustrativa/Pexels)

La víctima intentaba ingresar al condominio donde vive en Copacabana cuando recibió una fuerte patada en la espalda por parte del conductor. María de Fátima había contado la semana pasada en una entrevista que el conductor se había irritado porque ella estaba comiendo unas galletas dentro del auto y habían caído migas en el asiento.

“Vine comiendo una galletita. Cuando se detuvo en el edificio, me dijo: ‘Ahora vas a limpiar el asiento’. Ante eso me sorprendí y no respondí. Me fui y lo que pasó fue que él corrió detrás de mí, me dio una patada en la espalda y me tiró al suelo. Ya soy una señora mayor y tengo el lado derecho comprometido, con mucho dolor”, relató.

Lucas Felipe fue expulsado de la plataforma de viajes y según pudieron averiguar los investigadores, ya contaba con antecedentes policiales por manipulación de matrícula. Ahora, por la brutal agresión a la mujer, está acusado de lesiones corporales menores. La víctima, por su parte, será sometida a exámenes hasta que terminen las pericias.