Un hombre en Villa del Rosario, Córdoba, estuvo dos días buscando su prótesis sin saber que alguien la había encontrado y la había llevado al hospital local.

El caso salió a la luz el martes de esta semana, pero recién este jueves se develó el misterio de quién es el dueño de la pierna ortopédica que apareció en el medio de la calle en la localidad de Villa del Rosario, Córdoba.

La secuencia comenzó el martes de esta semana, cuando una vecina de Villa del Rosario encontró una pierna ortopédica acomodada en medio de la calle Sarmiento a metros de la ruta 10 de Córdoba.

Consciente del valor monetario de la pierna ortopédica, la mujer la llevó al hospital local para que la guardaran hasta que apareciera su dueño. En el centro médico se tomaron el trabajo de llamar a cada persona que figuraba en el registro de pacientes con prótesis de este estilo, pero nadie se hizo cargo.

No fue sino hasta el jueves de esta semana que un carpintero de 49 años dio señales de vida para confirmar que era el dueño de la prótesis, y que llevaba dos días buscándola.

El vecino de Villa del Rosario se había olvidado su pierna ortopédica y no sabía dónde. Una vecina la encontró.

El hombre confesó que salió el martes a beber alcohol y en algún momento de la velada perdió la noción de dónde había dejado la prótesis que le habían dado seis meses atrás, cuando fue necesario amputarle la pierna tras caer del techo de una casa.

"Me caí de un techo al que me subí apurado porque escuché ruidos y pensé que me querían robar. Estuve en coma", contó el carpintero sobre cómo terminó en la situación -reciente- de tener una pierna desmontable.