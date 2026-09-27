Los registros de una cámara de seguridad privada fueron fundamentales para identificar al ladrón, que fue aprehendido en las últimas horas y será imputado por robo calificado.

Pasó a preguntar hasta qué hora cortaban el pelo para sondear una barbería y regresó armado para asaltar al dueño y sus clientes. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que se transformó en una pieza fundamental de la investigación, que ayer llevó a la detención del delincuente.

D.A.V. tiene 18 años y fue detenido el viernes durante un allanamiento, en el marco de la causa judicial que lidera el fiscal Marcelo Nessier. Lo buscaban por un robo a mano armada cometido a finales de agosto en una barbería ubicada en el barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe.

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Fuentes cercanas al caso señalaron que el joven será llevado a audiencia imputativa los primeros días de la próxima semana, posiblemente el martes. El delito que le atribuirían sería el de “robo calificado por el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada”.

“Les voy a pegar un tiro”

Los registros extraídos de una cámara de seguridad instalada en el interior del local “Flama Barber Shop”, ubicado en la Manzana 1 del Fonavi de barrio Centenario, entre calles Diego Nuñez y Pujato Crespo, se transformaron en una pieza clave de la investigación.

En ellos se pudo observar cómo el pasado 27 de agosto un joven se presentó en el lugar y, con la excusa de consultar hasta qué hora estaría abierto el local, inspeccionó el lugar. Momentos más tarde, regresó con un revólver en sus manos.

Con su rostro semicubierto, se paró en el umbral de ingreso y, apuntando al barbero y dos clientes, exigió: “Denme todos los celulares porque les voy a pegar un tiro”. También exigió al máquina que utilizaba el dueño del local para cortarle el pelo a un joven.

Estupefacto, uno de los clientes le entregó su teléfono mientras los otros dos jóvenes le explicaban que no tenían sus celulares consigo. Tal como llegó, el ladrón se retiró fugazmente del lugar, llevándose el Iphone de una de las víctimas.

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Identificación y detención

Un llamado al 911 alertó de lo ocurrido, y momentos más tarde personal del Comando Radioeléctrico se presentó en la barbería. Así comenzó investigación.

Los videos del robo fueron agregados a la causa, y cuando se logró identificar dónde residiría el ladrón, la fiscalía solicitó el allanamiento. El operativo se concretó el pasado viernes y tuvo resultados positivos.

La ropa secuestarda coincide con la utilizada por el delincuente durnate el robo.

Si bien no hallaron el arma utilizada para cometer el delito, sí encontraron las prendas que vestía el ladrón al momento del hecho. Además, se identificó a D.A.V., tras lo cual procedieron a su detención.

El joven de 18 años no contaría con antecedentes penales. Permanece privado de su libertad, a la espera de la audiencia en la que se le atribuirá formalmente la autoría del delito de “robo calificado”: