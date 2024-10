Con un largo camino en este tipo de programas, nadie entiende más el juego del Cantando 2024 que Matías Alé. El actor pasó por todos los formatos, por todas las caracterizaciones posibles y supo hacer del borde del ridículo una zona de confort. Con su simpatía y su carisma como respuestas a todo, las críticas no hacen mella en una actitud positiva que tuvo una prueba de fuego en el programa del jueves.

El mediático irrumpió en la pista, conducida momentáneamente por Fer Dente, con una versión libre de la onda rockabilly que inmortalizó John Travolta en la película Grease. Con el detalle de los ojos en tonalidad turquesa, saco blanco y muñequera con tachas, asumió un personaje que mantuvo durante todo su acting. Pero falló en su tarea más importante y peligra su continuidad en un concurso en el que se avecinan importantes cambios.

Alé no viene teniendo un buen recorrido en el certamen y esta vez no fue la excepción. Su partenaire Martina Siciliano, lookeada como Olivia Newton John, inició el clásico “You’re the one that I want”, afinada y con una correcta pronunciación del inglés se cargó en el hombro la performance. Todo lo contrario al Travolta de Alé, quien pese a sacar todo su bagaje de trucos, cosechó aplazos y críticas de parte del jurado.

“Un disgusto absoluto, no cantaste nada”, expresó Aníbal Pachano, entre enojado y sorprendido. “Un inglés rarísimo. La niña se mató cantando, pobre santa, sola”, agregó, piadoso, con Martina. El coreógrafo cuestionó la peluca, el acting y no encontró algo para destacar. “No me gustó”, cerró, antes de levantar la paleta del 2. Algo más contemplativo estuvo Flavio Mendoza. “Rescato que hayan hecho una producción, una elaboración, que es lo que vengo pidiendo, pero fallaron los detalles”, analizó. Lo importante acá es querer hacerlo mejor”, evaluó el papá de Dionisio, a cargo del puntaje secreto.

Milett Figueroa comenzó su devolución en modo Guillermo Nimo. “Me gustó el look, la vestimenta, la puesta, me gusta tu humor, Matías, que nos hagan reír. Tu compañera impecable, cantaste muy bien, practicaste mucho y lo hiciste muy bien”, señaló la modelo. Y cuando llegó la perla negra, tenía un solo destinatario:

“Matías, hay que trabajar, no hiciste la tarea; si sabías que ibas a cantar en inglés, hubieras estudiado las líneas en inglés. Sé que lo haces con humor, pero tienes que tomarte el trabajo de estudiar las líneas, porque tu compañera lo hizo y tu no”, observó. “Oh my god”, atinó a decir el mediático, que les puso un 7, que dejó en claro que se explicaban en la puesta en escena y el talento de Martina.

🎤 MATÍAS ALÉ y Martu Scigliano SE LA JUGARON EN INGLÉS con "You're the one that I want" de GREASE



Cc #Cantando2024 @elcantandookay por #AméricaTV pic.twitter.com/dep1HyiDQp — América TV (@AmericaTV) October 11, 2024

Faltaba Marcelo Polino, que inició su discurso de manera comprensiva. “Matías sabe que no canta y quiere ganar desde el humor. Y suma al show, eso está bien”, analizó, antes de esbozar una crítica contundente: ¿En vez de Travolta por qué no hicieron a Ricky Maravilla o Alcides? Lo exponés así, esto dio mamarracho, no alegría”, sentenció el periodista antes de poner un cero, dedicado especialmente al coach Lucas Lopardo. “La decisión de la canción fue mía”, se defendió el mediático, sin hacerse demasiados problemas más allá del flojo puntaje que pone en riesgo su futuro.