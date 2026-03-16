Este sábado por la noche, en el partido bonaerense de La Matanza, asesinaron a Cristian Eduardo Pereyra, quien durante el día era docente y por la noche se subía a un auto para hacer viajes con aplicaciones para llegar a fin de mes. El principal sospechoso es el pasajero que llevaba en el asiento trasero: un policía que le habría intentado robar.

El crimen ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereyra recibió tres balazos que resultaron mortales.

Quien tiene a cargo la causa es el fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza.

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Según se logró reconstruir, Pereyra manejaba un Chevrolet Corsa verde oscuro, patente GXF 616, y llevaba a un pasajero que lo contactó a través de una app. Le dispararon cuando se encontraba en el barrio San Javier, sobre la mano de la autopista que va hacia Ezeiza.

El fiscal citó a declarar al pasajero, quien inmediatamente después de dar su versión de los hechos pasó a ser el principal sospechoso. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, denunció en redes sociales Brenda Anahí, una de las hermanas de la víctima.

Con las primeras pruebas recabadas en la investigación, el fiscal Arribas solicitó la detención del imputado, que ya fue concedida por la Justicia bonaerense.

Quién era la víctima

Cristian Pereyra era profesor en las escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2, Nº 8 y Nº 10 de La Matanza. Era padre de una nena de 3 años, según dieron a conocer allegados a la víctima en redes sociales.

“Desde la Unión Docentes Argentinos La Matanza, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad. Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”, comunicaron desde la UDA-Matanza en un posteo.

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También se pronunciaron desde las instituciones en las que se desempeñaba el docente.

“La comunidad educativa de la EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución”, informó esa escuela.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, completaron las autoridades.