El derrumbe de un edificio deja al menos cinco muertos y 17 heridos en el distrito Flatbush de Brooklyn, Nueva York. El siniestro se produjo este miércoles cuando la estructura cedió sobre la excavación de una construcción cercana. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, confirmó el episodio durante una rueda de prensa.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York, en un primer momento se encontraron dos personas sin vida. Luego, en una nueva actualización, se confirmó que los bomberos retiraron los cuerpos de otras tres personas.

Además, cuatro permanecen en estado crítico y al menos siete de los heridos son menores de edad . Las autoridades advirtieron que las cifras podrían modificarse a medida que avance el operativo.

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El departamento de bomberos de Nueva York (FDNY) señaló que recibió el reporte de gente atrapada luego del derrumbe alrededor de las 16 horas locales (18 de la Argentina). «Esta será una operación prolongada.

🇺🇸 | En Estados Unidos, rescatan a varias personas tras el colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York. https://t.co/ILn1elMjZH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 11, 2026

No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso. Los equipos están realizando un trabajo peligroso y heroico, retirando escombros cuidadosamente en equipo para no herir a los pacientes ni a sí mismos», señaló Lilian Bonsignore, comisionada del cuerpo de bomberos.

Por su parte, el jefe del departamento advirtió que la remoción de los restos representa una tarea «extremadamente peligrosa», debido al riesgo de que el edificio contiguo también se desplome.

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Unos 250 efectivos de bomberos, junto con unidades caninas y personal del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la Cruz Roja y el Departamento de Edificios (DOB), permanecerán desplegados durante varios días. El objetivo es retirar los escombros de forma progresiva, llegar hasta los cimientos y descartar la presencia de nuevas víctimas.

De acuerdo con la información proporcionada por los equipos de emergencia, los trabajadores de la construcción contigua contaban con permisos para levantar un edificio de al menos tres plantas.

Sin embargo, sobre ese terreno la alcaldía de Nueva York había emitido una orden y aplicado una multa de 10.000 dólares en marzo, después de detectar trabajos de demolición no autorizados.