Un elefante marino se instaló en el pasillo 7 del Balneario 12 de Punta Mogotes, en Mar del Plata, y se convirtió en una verdadera atracción turística. Sin embargo, este visitante inesperado tiene un claro pedido para quienes se acercan a verlo: respeto y tranquilidad.

El elefante marino es una de las especies más emblemáticas de la costa argentina, y su presencia en nuestras playas es un recordatorio de la importancia de la conservación marina. Durante ciertos períodos del año, estos majestuosos animales vienen del sur en su viaje de alimentación y se instalan en las playas para descansar y cambiar su piel.

Es fundamental que, al encontrarnos con un elefante marino en la playa, respetemos su espacio. Estos animales necesitan tranquilidad para recuperarse, por lo que es esencial observar ciertas recomendaciones:

No mojar: evitá acercarte y mojar al elefante marino. El agua puede generar estrés y molestias en su proceso de descanso.

No dar comida ni agua: no alimentés ni ofrezcas agua al elefante marino. Su dieta es específica y alterarla puede ser perjudicial.

Mantener distancia: respetá su espacio manteniendo una distancia segura. Esto no solo protege al animal, sino también a las personas.

Alejar perros: si llevás a tu mascota, asegúrate de mantenerla alejada. Los perros pueden asustar o alterar a estos animales.

No molestar: observá desde lejos y evita hacer ruido. Tu presencia debe ser lo menos intrusiva posible.

En un video se puede ver al elefante marino descansando plácidamente bajo un cielo algo nublado y una temperatura de 19°C.