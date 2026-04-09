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Un empleado se grabó mientras incendiaba un gigantesco depósito de papel higiénico y terminó detenido
El siniestro tuvo lugar en la empresa Kimberly-Clark, en California. El hecho tomó notoriedad porque el propio sospechoso se grabó mientras iniciaba el fuego.
Un trabajador identificado como Chamel Abdulkarim fue arrestado en Ontario, California, acusado de haber desatado un incendio que arrasó un enorme almacén de papel higiénico. El caso ganó repercusión rápidamente luego de que circulara un video en el que se lo ve registrando el momento en que comenzaba el fuego dentro del predio.
De acuerdo con la publicación, el siniestro afectó un depósito de unas 11 hectáreas perteneciente a Kimberly-Clark. En las imágenes difundidas en redes, el hombre aparece incendiando paquetes de papel higiénico y lanzando una queja vinculada a su situación laboral y salarial.
La secuencia fue compartida ampliamente en plataformas digitales y amplificó el impacto del episodio, no solo por la magnitud de las pérdidas materiales sino también por el registro del propio acusado durante la acción. La grabación se convirtió en una pieza central de la repercusión pública del caso.
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En tanto, Abdulkarim quedó detenido bajo cargos de incendio provocado, mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.