Un trabajador identificado como Chamel Abdulkarim fue arrestado en Ontario, California, acusado de haber desatado un incendio que arrasó un enorme almacén de papel higiénico. El caso ganó repercusión rápidamente luego de que circulara un video en el que se lo ve registrando el momento en que comenzaba el fuego dentro del predio.

De acuerdo con la publicación, el siniestro afectó un depósito de unas 11 hectáreas perteneciente a Kimberly-Clark. En las imágenes difundidas en redes, el hombre aparece incendiando paquetes de papel higiénico y lanzando una queja vinculada a su situación laboral y salarial.

NEW: Disgruntled employee starts massive fire at a 1.2 million square foot warehouse in Ontario, California.



29-year-old Chamel Abdulkarim was arrested on arson charges for setting a Kimberly-Clark warehouse on fire.



Abdulkarim apparently filmed himself on Instagram setting… pic.twitter.com/VSpZKh3CgF — Collin Rugg (@CollinRugg) April 8, 2026

La secuencia fue compartida ampliamente en plataformas digitales y amplificó el impacto del episodio, no solo por la magnitud de las pérdidas materiales sino también por el registro del propio acusado durante la acción. La grabación se convirtió en una pieza central de la repercusión pública del caso.

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En tanto, Abdulkarim quedó detenido bajo cargos de incendio provocado, mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.