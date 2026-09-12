Un empresario hotelero y gastronómico de 48 años fue asesinado de un disparo este viernes en Puerto Iguazú, Misiones. La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli y por el crimen los investigadores pusieron bajo sospecha a su suegro, un hombre de 82 años que permanece internado con custodia policial.

El hecho ocurrió en un predio en construcción ubicado en inmediaciones de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial. De acuerdo con las primeras actuaciones, allí se habría producido un enfrentamiento cuya secuencia todavía intenta establecer la Justicia.

Cuando efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar encontraron al hombre tendido en el suelo y sin signos vitales. El médico policial constató una herida provocada por un arma de fuego que, según las primeras estimaciones, sería calibre 9 milímetros.

A partir de los primeros elementos reunidos en la investigación, las sospechas se concentraron sobre el suegro del empresario hotelero, quien habría estado presente en el predio al momento en que ocurrió el disparo. Por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido el motivo de la presunta discusión.

Después del episodio, el hombre de 82 años habría abandonado el lugar a bordo de una camioneta Toyota SW4. La Policía de Misiones inició un operativo para localizarlo y cerca de las 16.30 estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir asistencia médica.

Desde entonces permanece internado con una consigna policial. Las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para avanzar con las medidas judiciales que correspondan dentro de la causa.

Buscan el arma utilizada en el crimen

Personal policial y de Criminalística trabajó durante varias horas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Los peritos realizaron distintas tareas para recuperar rastros y elementos que permitan determinar cómo se desencadenó el hecho.

Uno de los puntos que todavía permanece sin esclarecer es la ubicación del arma utilizada para efectuar el disparo. Los investigadores continuaban este sábado con las diligencias destinadas a encontrarla y establecer quién la manipuló durante el episodio.

El cuerpo del empresario hotelero fue trasladado por orden judicial al Cuerpo Médico Forense de Posadas. Allí se realizará la autopsia para precisar la causa de muerte, las características de la lesión y otros datos que puedan contribuir a la reconstrucción del ataque.

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Qué intenta determinar la investigación

La Justicia busca establecer qué ocurrió durante los minutos previos al disparo y si existió una discusión entre la víctima y su suegro. El vínculo familiar entre ambos aparece entre los aspectos que serán analizados a medida que se incorporen testimonios y otras evidencias.

También será relevante el resultado de las pericias sobre los rastros levantados en el predio y cualquier registro que permita reconstruir los movimientos de las personas involucradas antes y después del crimen.

La causa continúa bajo investigación de la Justicia de Misiones. Hasta el momento, el hombre de 82 años permanece señalado como principal sospechoso y bajo custodia mientras recibe atención médica, sin que se haya informado una resolución definitiva sobre su situación procesal.