Demetrious Polychron escribió un libro que él considera "inspirado" en la saga de "El señor de los anillos". Posteriormente, presentó una demanda contra la familia de J.R.R. Tolkien y Amazon, argumentando que su obra fue utilizada sin autorización en la precuela "Los anillos de poder".

El escritor de fan fiction, que había publicado un libro titulado "La comunidad del rey" como una precuela de la saga de El señor de los anillos, perdió una demanda por derechos de autor que él mismo había iniciado contra los herederos de J.R.R. Tolkien y la plataforma Amazon. La demanda se originó después de que Polychron publicara en 2022 su obra, presentándola como el primer eslabón de una serie de siete partes inspirada en la franquicia de Tolkien. Cuando Amazon lanzó la serie de televisión "Los anillos de poder" en septiembre del mismo año, basada en el universo creado por Tolkien y aprobada por sus herederos, Polychron decidió iniciar una demanda alegando violación de derechos de autor por parte de la plataforma de streaming y los herederos.

La demanda original presentada por Demetrious Polychron fue desestimada después de que el juez determinara que su propio texto incluía elementos de la precuela de Amazon. En respuesta, los herederos de Tolkien, reunidos en la firma Tolkien Estate, presentaron una demanda separada contra Polychron, solicitando una orden judicial para detener la distribución de su libro.

En marzo, los abogados de los herederos de Tolkien enviaron una carta de cese y desistimiento a Polychron. En su extensa respuesta, el escritor negó haber violado los derechos de autor y describió su libro como un "homenaje amoroso" a El señor de los anillos, según consta en los registros judiciales.

Finalmente, el juez Steven V. Wilson calificó la demanda original como "frívola y sin fundamento" y prohibió a Polychron vender su libro y publicar los otros seis volúmenes planeados. Además, el tribunal otorgó honorarios legales por un total de 134,000 dólares a Tolkien Estate y Amazon, siendo responsabilidad del escritor cubrir estos costos.

El abogado especializado en disputas de derechos, Steven Maier, comentó al periódico The Guardian que este es un éxito significativo para Tolkien Estate, que no permitirá que autores y editores no autorizados lucren con las apreciadas obras de J.R.R. Tolkien. Maier expresó su esperanza de que la orden judicial permanente y los honorarios legales sirvan como disuasión para otros que puedan tener intenciones similares.