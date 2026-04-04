Un llamativo fenómeno luminoso sorprendió durante la madrugada de este sábado 4 de abril a habitantes de la provincia de Río Negro y otras regiones del país. Se trata de una intensa estela de luces que fue visible durante varios segundos.

El evento ocurrió exactamente a las 0:41 y fue observado desde distintos puntos de la Patagonia, iluminando el cielo nocturno con una trayectoria descendente que generó sorpresa e incertidumbre entre quienes lograron presenciarlo y registrarlo en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

El fenómeno fue identificado como el reingreso de una de las etapas del cohete Chang Zheng 4B, perteneciente al programa espacial de China, que había sido lanzado a finales de 2025 y cumplió su fase orbital antes de iniciar su descenso controlado.

Durante su ingreso a la atmósfera, la fricción con las capas superiores provocó la fragmentación y combustión de los materiales, generando estelas de fuego y destellos que fueron visibles a gran distancia. A diferencia de un meteoro natural, el objeto presentó una velocidad menor y una fragmentación progresiva que permitió identificarlo como un bólido artificial.



Avistamientos en distintas provincias

El fenómeno fue reportado en varias zonas del país, principalmente en la provincia de Río Negro, pero también en Buenos Aires y Santa Cruz.

En territorio rionegrino, el espectáculo pudo observarse desde ciudades como Bariloche, General Roca y Viedma, donde numerosos vecinos registraron el paso de los fragmentos incandescentes perdiendo altura sobre el horizonte.

Especialistas en vigilancia espacial indicaron que la baja latitud del reingreso permitió una visualización particularmente nítida desde el territorio argentino, lo que convirtió al episodio en un fenómeno poco habitual para la región.

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Qué es el Chang Zheng 4B

El objeto pertenece a la serie de lanzadores Long March, utilizada por China para colocar satélites y cargas útiles en órbita terrestre. Tras completar su misión, algunas etapas del cohete quedan en órbita hasta que reingresan a la atmósfera, donde se desintegran por efecto del calor extremo.

Fuentes especializadas informaron que este tipo de reingresos forman parte del procedimiento habitual de descarte de vehículos espaciales una vez finalizada su operación.

Reportes de la caída

Las autoridades no reportaron daños materiales ni caída de piezas en zonas urbanas, ya que la mayor parte de la estructura se consumió antes de alcanzar la superficie terrestre.

El fenómeno, que duró varios segundos, quedó documentado en numerosos videos donde se observa el característico rastro de fragmentos brillantes atravesando el cielo patagónico, en lo que fue un inusual espectáculo astronómico visible desde distintos puntos de Argentina.