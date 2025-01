Chile se ha convertido en la más reciente parada de la gira mundial del popular streamer estadounidense IShowSpeed, quien ha causado sensación a su paso por Santiago. Desde su llegada, cientos de fanáticos han intentado fotografiarse con él o aparecer en sus transmisiones en vivo, generando escenas caóticas e incluso algunos percances.

Durante su recorrido por el centro de la capital chilena, el influencer de 20 años, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., no solo se tomó el tiempo de degustar el clásico completo italiano, sino que también vivió un inesperado episodio que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Uno de sus seguidores, decidido a alcanzarlo mientras el streamer viajaba en un autobús, tomó su bicicleta y comenzó a pedalear con intensidad. Sin embargo, la emoción le jugó una mala pasada: perdió el control y terminó en el suelo de manera estrepitosa, justo en el momento en que Speed miraba por la ventana. La reacción del streamer fue de sorpresa, aunque continuó con su trayecto sin detenerse.

Alguien se sacó la mrd con su bicicleta en el stream de Speed en Chile 💀 pic.twitter.com/7Pb6b3YnNB — Mexi⁷ 🇵🇪 (@Mexi192) January 23, 2025

El incidente, captado en video, rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una avalancha de memes y comentarios jocosos.

“No sé quién es Speed, pero me reí igual”, “Quiso impresionar y terminó en el piso” y “Frenó con la de adelante... mala idea” fueron algunas de las reacciones en internet.

Pero la visita de IShowSpeed a Chile no se limitó solo a este curioso episodio. El streamer también se reunió con el futbolista Arturo Vidal, una de las figuras más emblemáticas del país. El mediocampista no solo le regaló una camiseta de Colo Colo, sino que también le enseñó algunos pasos de cueca, el baile nacional, aunque el influencer no logró seguir el ritmo con mucho éxito.

Puede interesarte

La gira internacional de Speed ha dejado momentos inolvidables en cada país que visita, y Chile no fue la excepción. Con su estilo desenfadado y la euforia que genera entre sus seguidores, su paso por Sudamérica sigue sumando anécdotas que hacen estallar las redes sociales.