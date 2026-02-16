Un incendio arrasó un galpón en Entre Ríos y murieron 500 cerdos este lunes por la mañana en un establecimiento rural ubicado sobre Ruta 20, a dos kilómetros al norte de la jurisdicción de Lucas Sud Primera, en Villaguay. El siniestro demandó la intervención de Bomberos Voluntarios y personal policial, mientras se investigan las causas.

Pasadas las 6, efectivos de Subcomisaría Lucas Sud 1ª fueron comisionados al establecimiento “La Providencia”, tras un llamado recibido en la Sala de Comunicaciones que alertaba sobre un incendio de magnitud. Al arribar al lugar, constataron que un galpón destinado a la cría de animales porcinos se encontraba totalmente consumido por el fuego. Las llamas habían avanzado rápidamente sobre la estructura, generando pérdidas totales.

Como consecuencia del siniestro, murieron aproximadamente 500 animales porcinos, entre madres y crías. Solo sobrevivió un padrillo que habría logrado escapar del interior del galpón antes de que la estructura colapsara.

La magnitud del incendio provocó la destrucción completa de las instalaciones y dejó un importante impacto productivo para el establecimiento rural. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villaguay, quienes realizaron tareas de extinción y enfriamiento. En ese momento no fue posible determinar las circunstancias que originaron el incendio.

Puede interesarte

Investigación en curso

Se dio intervención a personal de la Brigada Abigeato, con conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso la actuación de un perito bombero para establecer las causales del incendio. En el procedimiento intervinieron efectivos de Subcomisaría Lucas Sud 1ª y Comisaría Lucas Norte. Las pericias buscarán determinar si el fuego se originó por una falla eléctrica, un desperfecto en las instalaciones o algún otro factor.