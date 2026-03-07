El sur de Michigan vivió una jornada dramática este viernes cuando potentes tormentas y al menos un tornado arrasaron varias localidades, dejando un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos.

Las imágenes de casas reducidas a escombros, techos volando y árboles arrancados de raíz reflejan la magnitud del desastre.

Another View Taking A Direct Hit From The Tornado Earlier This Afternoon In Three Rivers, Michigan.



Incredible Damage Seen Here With This Video, Make Sure To Stay Weather Aware Throughout Today.



📸: Facebook pic.twitter.com/Wk78O0gbPd — SparkServiceWx (@SparkServiceWX) March 6, 2026

En la zona de Union Lake, cerca de Union City, la tragedia golpeó fuerte: tres personas murieron y 12 resultaron heridas tras el paso de un tornado, según confirmó el Departamento de Policía del condado de Branch.

A unos 80 kilómetros al suroeste, en el condado Cass, las autoridades reportaron otra víctima fatal y varios heridos luego de que otro tornado tocara tierra.



El tornado sorprendió a los vecinos y dejó escenas de pánico

La violencia del fenómeno quedó registrada en videos caseros. Lisa Piper, vecina de Union Lake, grabó desde su terraza el momento en que una nube con forma de embudo descendió sobre el lago.

“¡Está levantando casas!”, gritó, mientras los escombros volaban y los árboles caían.

“Ay, el corazón me late con fuerza. Ay, espero que estén bien”, exclamó, reflejando el miedo y la incertidumbre que se vivió en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó al menos un tornado cerca de Union City y reportó otros posibles en la región.

El fenómeno también afectó a la First Congregational United Church of Christ, que sufrió daños en su estructura, aunque su histórico piano de casi 150 años se salvó.

Según David Roth, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica en Maryland, la combinación de un sistema que trajo humedad del Golfo de México y un frente cálido generó las condiciones ideales para la formación de tornados, algo poco habitual en Michigan.

El estado suele registrar un promedio de 15 tornados al año, muy por debajo de los 155 de Texas o los 96 de Kansas.

La gobernadora Gretchen Whitmer activó el Centro de Operaciones de Emergencia estatal para coordinar la respuesta ante la emergencia.

“Estamos trabajando juntos para enfrentar estas condiciones climatológicas adversas”, afirmó en un comunicado.

Alerta máxima y daños en otras regiones

El clima extremo no se limitó a Michigan. En el condado St. Joseph, cerca de la frontera con Indiana, la policía pidió a los vecinos que buscaran refugio de inmediato ante la amenaza de un tornado y tormentas eléctricas severas, con vientos que superaron los 96 km/h.

Se reportaron cortes de energía, cierre de rutas y problemas en los servicios de telefonía e internet.

En Oklahoma, un tornado dejó un rastro de destrucción de más de 6 kilómetros en el condado Okmulgee, al sur de Tulsa. Allí, grandes árboles cayeron y más de 1600 personas quedaron sin electricidad.

“Estamos llegando a todas partes tan rápido como podemos, despejando carreteras tan rápido como podemos”, explicó Jeff Moore, responsable de emergencias local.