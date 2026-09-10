El ferry transportaba a 134 personas cuando emitió una señal de auxilio en la provincia de Palawan. Las operaciones de rescate continuaban en medio del fuerte oleaje y las autoridades intentaban localizar a más de 80 personas desaparecidas.

Al menos cinco personas murieron y decenas permanecían desaparecidas este jueves por la madrugada debido al incendio de un ferry frente a la costa occidental de Filipinas, en la provincia de Palawan. La Guardia Costera filipina desplegaba un amplio operativo de búsqueda y rescate para localizar a las decenas de pasajeros que todavía no fueron encontrados.

La embarcación afectada es el MV June Aster, que navegaba en aguas cercanas a Coron cuando se declaró el incendio durante la tarde del miércoles. Según los datos oficiales, a bordo viajaban 134 personas entre pasajeros y tripulantes.

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Las autoridades informaron que decenas de ocupantes lograron ser rescatados con vida durante las primeras horas posteriores al incidente. Sin embargo, el número de desaparecidos seguía siendo elevado.

La Guardia Costera de Filipinas aclaró en un comunicado que los balances permanecen sujetos a modificaciones debido a que las operaciones de rescate continúan en desarrollo y pueden aparecer nuevos sobrevivientes.

A fire broke out Wednesday evening (September 9) aboard the passenger ferry MV June Aster in waters off Coron, a popular tourist area in Palawan province.

It had been traveling from Manila (reports mention the Port of Manila or Baseco) toward Coron.#Philippines #FerryFire pic.twitter.com/GvXwEApFhk — SilentFrame (@SilentFrameM) September 10, 2026

La portavoz del organismo, la comodoro Noemie Cayabyab, explicó inicialmente que se habían recuperado con vida 42 personas y que se habían confirmado cinco muertos.

Horas más tarde, los equipos de emergencia lograron rescatar a otra persona que inicialmente figuraba entre los desaparecidos, por lo que las cifras fueron actualizadas.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados a tierra, donde quedaron a disposición de las autoridades locales para los procedimientos correspondientes y la asistencia a los familiares.

El siniestro se produjo alrededor de las 18.45 del miércoles cuando el ferry navegaba cerca de la localidad de Coron, una de las zonas turísticas más visitadas de Palawan. La embarcación llegó a emitir una señal de auxilio antes de que la situación se agravara.

De acuerdo con la información suministrada por la Guardia Costera, el barco se encontraba a varios kilómetros de la costa cuando comenzó la emergencia.

Las condiciones climáticas complicaron las maniobras de rescate desde el inicio. El fuerte oleaje y las corrientes marinas dificultaron el trabajo de las unidades desplegadas en la búsqueda de sobrevivientes.

Las autoridades también informaron que el desplazamiento de la embarcación se vio afectado por esas corrientes mientras se desarrollaba el operativo.

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Las imágenes difundidas por la Guardia Costera mostraron el trabajo realizado durante la noche para asistir a los ocupantes del ferry.

En los registros se observa a los rescatistas lanzando chalecos salvavidas a las personas que se encontraban en el agua mientras la embarcación ardía a poca distancia.

También se utilizaron embarcaciones menores para trasladar sobrevivientes hacia zonas seguras y facilitar su llegada a tierra.

La información oficial señaló que el manifiesto de viaje registraba 117 pasajeros y 17 tripulantes, para un total de 134 personas a bordo.