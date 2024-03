“La peor catástrofe climática”, así denominó el gobernador Corrientes, Gustavo Valdés, a las fuertes tormentas que golpearon a la provincia este domingo a la madrugada y que dejaron a la ciudad capital bajo el agua. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se mantiene el alerta por nuevas precipitaciones. Tras la alarmante situación, en la que llovieron 208 milímetros en tanto solo cinco horas, el mandatario indicó que está recorriendo las zonas afectadas.

“Las tormentas venían avanzando y se intensificaron sobre la ciudad de Corrientes por eso el SMN elevó el nivel de alerta de amarilla a naranja”, explicó la meteoróloga del Servicio Meteorológico, Cindy Fernández sobre los 300 milímetros de agua acumulada que afectaron a la ciudad. Las lluvias fuertes y las intensas ráfagas de viento causaron anegamiento de calles e inundaciones en más de 150 barrios. También hubo daños en parte de la infraestructura, volaron techos, cayeron postes y, obviamente, por la gravedad del asunto, se suspendieron las clases de este lunes.

Desde la Municipalidad de la capital a cargo del intendente Eduardo Tassano, emitieron un comunicado en el que aseguraron que se trató de “la peor catástrofe natural desde que existen registros oficiales”. Y sostuvieron: “Alcanzó a la ciudad esta madrugada causando colapso en los sistemas de desagües dada la cantidad de agua caída y los fuertes vientos en muy corto período de tiempo”.

Puede interesarte

En tanto, el subsecretario de Riesgos y Catástrofes, José Ruiz, precisó: “Es como descargar un tanque de 500 litros en una bacha de cocina de una vez, claramente va a colapsar”.

Desde las 4 a las 9 de la mañana, se registró el peor momento de esta tormenta. “Es muchísima cantidad de agua. Además, según las estadísticas, en marzo suelen caer 155 milímetros”, indicó Fernández sobre el período en el que llovieron 208 milímetros.

Por su parte, el gobernador de la provincia publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguró que está recorriendo la zona y que su equipo ya está trabajando para brindar soluciones. “La ciudad de Corrientes sufrió su peor catástrofe climática y se inundó ya que, según los registros oficiales, llovieron 300 milímetros. Con el fin de monitorear el estado de sus desagües y barrios, así como de relevar las necesidades de los vecinos, estamos recorriéndola”, escribió. Y añadió: “Ante tal situación, el Comité de Crisis del @CorrientesGob continúa analizando daños y planificando soluciones, a la vez que se programó la asistencia social a sectores y ciudadanos afectados. Atentos a la evolución meteorológica, continuamos auxiliando a quienes lo necesitan”.

Mientras tanto, el SMN arrojó alertas amarillas para ciertas localidades correntinas, tales como Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. En este sentido, se trata de tormentas que podrán estar acompañadas por ráfagas de viento muy intensas, con importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Asimismo, de acuerdo a la información, podría haber una abundante caída de agua en períodos cortos, tal como sucedió esta madrugada.

Si bien por el momento no se pronostican lluvias de la misma intensidad, lo grave de la situación es que sucederán en un terreno inundado que ya no cuenta con más capacidad. “Esto hace que una situación que ya está complicada, se complique aún más. Por eso se mantiene la alerta, pero no es que se espera que vuelvan a llover 200 milímetros más pero es un terreno que no puede recibir más agua”, explica la profesional en diálogo con este medio.

La Estación Meteorológica del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) explicó que desde las 4 hasta las 4.55 habían caído en la Capital 97.5 milímetros de agua. Hasta esa hora, se habían registrado ráfagas de viento de 38,6 kilómetros por hora.

A través de los videos que circularon por las redes sociales, se pueden ver distintas imágenes que retratan con claridad lo que sucedió: una madre cargando a su hijo dentro de su casa, con el agua a la altura de los hombros, después de perder todo; niños en el interior de su vivienda, sentados arriba de una mesa a pocos centímetros de ser alcanzados por el agua. En ambos casos, también se nota una cantidad de artículos del hogar flotando en el medio de las casas.

La caída de un mural ubicado sobre la avenida Italia fue tan solo una de las graves consecuencias que dejó este fenómeno climático. A esta postal del temporal se sumaron otras como la de autos flotando, gente moviéndose en bote por las calles, casas y parques como el Camba Cuá -ubicado sobre calle 9 de Julio- inundados. Incluso hasta comercios saqueados y responsables detenidos. Uno de estos actos sucedió durante la mañana cuando un grupo de personas aprovechó la situación para saquear una farmacia, ubicada entre las inmediaciones de la avenida Cazadores Correntinos y Río Juramento.

Por su parte desde el ministerio de Seguridad de la Nación, comunicaron que efectivos de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional “sosteniendo la vocación de acompañamiento y cuidado constante a la población” asisitieron a los ciudadanos en emergencia. Se trató de un trabajo en conjunto con la Policía de Corrientes y Defensa Civil.

Además, auxiliaron a una mujer, en pleno trabajo de parto, que era trasladada en ambulancia al hospital y que había quedado varada por la crecida del agua. Por eso, la intervención de los federales fue clave para lograr su arribo a tiempo, en compañía de un paramédico.

Por otro lado, también están realizando recorridas por zonas comerciales en prevención de actos delictivos.

Puede interesarte

Récord de lluvia en Corrientes

Según indicó la meteoróloga Cindy Fernández, el 31 de marzo de 1986 se alcanzó un récord de lluvia en Corrientes, cuando cayeron 246 milímetros en 24 horas. Sin embargo, lo alarmante de la situación actual es que en tan solo cinco horas, llovió 208 milímetros, es decir en menos tiempo

Alerta naranja para tres provincias

Además de las complicaciones climáticas en la provincia de Corrientes, hay tres provincias en las que rige el alerta naranja. Así lo indicó el SMN en su última actualización. Se trata de Misiones, Salta y Formosa.

Las zonas estarán afectadas por lluvias y tormentas con una abundante caída de agua en cortos períodos, acompañadas por una fuerte actividad eléctrica y con intensas ráfagas de viento. Además, el alerta naranja incluye una ocasional caída de granizo. Respecto a la cantidad de agua acumulada, el SMN estima entre 80 y 110 milímetros para estos casos, aunque no se descarta que sean superados.

Para la provincia de Misiones, el SMN precisó que las localidades afectadas serán Eldorado, Iguazú, la zona baja de General Manuel Belgrano y de Montecarlo.

En tanto, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria son las ciudades bajo alerta naranja de la provincia de Salta.

Por último, Bermejo, Matacos y Ramón Lista son las de Formosa.

Para estas situaciones, el SMN recomienda tomar las siguientes precauciones: permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable; si estás viajando, quedate en el interior del vehículo ya que los automóviles ofrecen una excelente protección; evitá circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico; en caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales; y tené siempre lista una mochila de emergenciascon linterna, radio, documentos y teléfono.