Gastón Valiente, jugador del Club Atlético Peñarol de Paraná, sufrió una quebradura de tibia y peroné y su familia debe afrontar importantes gastos para su atención y recuperación. A través de Facebook, María Martínez, su madre, informó que en total tiene que desembolsar $1.080.430 a una clínica local. A la vez, denunció al club por no contar con ningún seguro para este tipo de casos y también a la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) porque "no quiere hacerse cargo de los gastos".

El Diario UNO de Paraná supo que Valiente se quebró el domingo 10, en el marco de un partido de la Copa Entre Ríos ante Santa Marta de Santa Elena (en donde Peñarol ganó 4 a 0). La lesión ocurrió cuando fue a disputar una pelota con un rival.

Tras el cotejo, desde la institución deportiva manifestaron: "Por acá contentos por la Clasificación, pero muy triste porque por un tiempo no tendremos a Gastón Valiente, quien sufrió una lesión de tibia y peroné en una jugada desafortunada. Desde acá estamos con vos todo el plantel y la Comisión Directiva, y por supuesto la gente del Tricolor. Abrazo grande del Cuerpo Técnico y pronta recuperación. Estamos para vos".

Sin embargo, la madre del jugador denunció que el Club no brindó ninguna ayuda: "Paso a informar que tiene fractura expuesta de tibia y peroné. Necesito que mi descargo se haga de público conocimiento ya que él se fue a jugar sin tener un seguro pago, Peñarol tiene a todos los chicos engañados ninguno tiene un seguro que los respalde y la Federación Entrerriana de Fútbol no se quiere hacer cargo de los gastos y tengo que abonar $1.080.430 hasta el día de hoy en la clínica Entrerriana para que no me lo dejen abandonado, ya que ni el presidente del club y nadie de la federación fue a la clínica a presentarse con las pólizas del seguro".

"Necesito que me den una respuesta urgente ya que él tiene familia que mantener. Necesito que ustedes lo hagan público para yo poder tener una respuesta más pronta y que no le pase a otro jugador, que tomen conciencia los jugadores y pidan ver su seguro. Desde ya agradecida a todos los que si se preocupan por el. Saludos cordiales", concluye el mensaje publicado en las redes.