Un gato quería subir por la escalera mecánica equivocada en el Aeropuerto Internacional Sabiha Gokcen de Estambul y un transeúnte cuidadoso lo ayudó a llegar hasta la correcta.

En las redes, se hicieron virales las imágenes que muestran al animal desorientado intentando una y otra vez subir los escalones, que implacablemente lo llevan hacia abajo.

Tras varios intentos, un hombre lo agarró y lo puso en la escalera adecuada, con lo que finalmente logró subir.