A través de las redes sociales, se dio a conocer que un helicóptero terminó por estrellarse mientras rescataba a un grupo de escaladores que estaban atrapados en un campamento del Everest.

Los hechos se dieron el 29 de octubre en la base del monte Everest en la región de Khumbu, Nepal, en donde se reportó que había un grupo de escaladores atrapados en uno de los campamentos de la base debido a la presencia de fuertes vientos, nieve y muy baja visibilidad.

En el video, se puede ver cómo el helicóptero maniobra para descender en medio de una tormenta repentina, lo cuál hace que el piloto pierda el control de la aeronave y termine por estrellarse y partirse.

Además de ese video, también existe uno en el que se puede ver cómo quedó el helicóptero tras estrellarse así como las partes que se le desprendieron después de que cayó al nevado suelo de la montaña.

Las autoridades locales dieron a conocer que el piloto sobrevivió al impacto, sufrió varias heridas y por ello fue trasladado de urgencia a un centro médico en Katmandú y se encuentra fuera de peligro, pese a haber permanecido expuesto a temperaturas de -15 °C y fuertes vientos.

Debido a las severas tormentas y fuertes vientos, los equipos de rescate tuvieron que desplazarse por tierra para ayudar a los escaladores, quienes fueron guiados a zonas más seguras y recibieron atención médica, alimentos y calefacción.

Equipos especializados han sido desplegados para localizar a posibles sobrevivientes en las zonas cercanas y evaluar daños, mientras avanza la investigación sobre la causa del siniestro aunque se cree que esto fue debido a que la tormenta afectó la zona.