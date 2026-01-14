Este no es el primer hecho de estas características que se registró en el último tiempo en Rincón de los Sauces, por lo que los vecinos expresaron su preocupación ante la escalada de violencia.

Una serie de episodios violentos protagonizados por jóvenes en Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, tomaron notoriedad en el último tiempo. Ahora, se conoció un video, que muestra una pelea grupal a la salida de un boliche.

La secuencia ocurrió en la madrugada del fin de semana, en las inmediaciones de un conocido local bailable. Según se puede observar en las imágenes que encabezan esta nota, todo comenzó con un enfrentamiento a golpes entre dos jóvenes y, rápidamente, la tensión escaló y al menos otras 10 personas se sumaron a la pelea.

Puede interesarte

De acuerdo con la información a la que se accedió, la viralización de estos hechos no solo generó preocupación entre los vecinos de la zona ante la reiteración de estos hechos.

👊🏼 Un grupo de alrededor de diez jóvenes protagonizó un violento enfrentamiento en la localidad de #RincónDeLosSauces.



📹 La batalla quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Según la información relevada, el enfrentamiento ocurrió… pic.twitter.com/LIYlPMlyCU — LMNeuquén (@LMNeuquen) January 13, 2026

En octubre del año anterior, otro video grabado durante un “after” tras una fiesta en Rincón de los Sauces expuso una golpiza en la que al menos dos adolescentes agredieron de forma salvaje a una joven ya inmovilizada en el suelo, mientras el hermano de una de las agresoras incitaba y grababa la escena.

“No toman conciencia de lo que pueden ocasionar. Le dieron una patada en la cabeza que podría haberla matado. Doy gracias a Dios que fue a 2 centímetros por debajo de la sien”, dijo la madre de la víctima. Además, subrayó la ausencia de antecedentes de conflicto: “No fue una riña. Ella no estaba peleando. No tenía problemas con las chicas que le pegaron. En realidad, le querían pegar a otra flaquita, y mi hija se metió para decirles que no lo hicieran. Ahí se le fueron encima de ella como leonas”.

Puede interesarte

En el mismo mes, otro episodio evidenció niveles extremos de violencia: un joven, tendido en el asfalto, fue atacado durante más de dos minutos por al menos diez personas, quienes propinaron patadas y puñetazos sin que ningún testigo interviniera.

Sobre estos sucesos, el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, confirmó que, al menos en uno de los casos, no existieron denuncias oficiales ni registros policiales.