Las imágenes del enfrentamiento circularon rápidamente por las redes sociales. Seis personas fueron detenidas y la Policía secuestró el auto en el que se movilizaban.

Una violenta pelea entre un grupo de jóvenes en un parque de la ciudad neuquina de Plaza Huincul, terminó con una persona herida de bala y dos detenidos.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del martes, cuando dos grupos se trenzaron inicialmente a golpes en el espacio público. La situación escaló de manera dramática en el momento en que varios de los involucrados sacaron armas y comenzaron a disparar.

Toda la secuencia fue capturada en un video por una persona que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado cerca de la disputa. La escena se inició cerca de las 3.30 de la madrugada con un enfrentamiento a golpes en Parque de la Convivencia, del que participaron seis jóvenes. La pelea aumentó cuando uno de los participantes se dirigió hacia un Volkswagen Gol blanco, estacionado en el medio de la calle, tomó un arma y disparó sin dudarlo.

Un segundo involucrado, ubicado a pocos metros, también sacó un arma de la cintura y efectuó algunos disparos. Así, un joven resultó herido en la pierna y el glúteo, quien debió ser derivado a un hospital de complejidad media para recibir atención médica.

De acuerdo con lo informado, la herida no revistió gravedad y el joven recibió el alta tras ser evaluado por los profesionales de salud.

El ruido de los disparos alertó rápidamente a la Policía neuquina, que arribó al lugar del incidente poco después de los hechos. Los agentes constataron la existencia de una persona herida y desplegaron un operativo para identificar a los responsables, logrando detener a dos sospechosos de disparar, en la ciudad de Cutral Co.

El vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado como parte de la investigación. Sin embargo, no trascendió las autoridades lograron incautar alguna de las armas utilizadas en el ataque.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la imputación correspondiente una vez que avance la investigación. De hallarse las armas de fuego, los sospechosos podrían enfrentar cargos por tenencia ilegal de armas, además de las lesiones ocasionadas.

Según el sitio Cutral Co al Instante, consignó que la pelea y los disparos involucraron a personas que aparentemente tendrían antecedentes delictivos.