El hombre, que acompañaba a un grupo de montañistas, perdió el equilibrio al intentar bajar de espaldas. Atención, las imágenes pueden herir tu sensibilidad.

Un hombre murió tras caer 150 metros por un acantilado en el sendero Pedra do Macaco, en la región metropolitana de Río de Janeiro, el domingo, cuando se quiso sacar una foto.

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años. El hombre formaba parte de un equipo de guías que acompañaba a un grupo de personas de Araruama y, en su primera vez en ese recorrido, subió a una piedra en la cima para sacarse una foto.

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El lugar, ubicado a 150 metros de altura, es conocido por su vista panorámica y suele atraer a visitantes que buscan registrar el momento. Mientras una de las integrantes del grupo filmaba, Caio intentó descender de espaldas y, al girar el cuerpo para bajar de frente, perdió el equilibrio y cayó por un barranco.

Según se supo, el hombre aún no tenía una licencia formal como guía y ese día solo acompañaba al grupo para familiarizarse con la ruta.

Un excursionista identificado como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años de edad, falleció el pasado domingo en la mañana luego de posar para una foto en la cima del acantilado del sendero de Piedra de Macaco, en Maricá, Región Metropolitana de Río de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/Z5l08PavTw — Avance Informativo RD (@CANALJPTV1) June 30, 2026

La caída fue registrada en video y, según testigos, la mujer que grababa llegó a advertirle que tuviera cuidado segundos antes del accidente.

Tras la caída, se activó un operativo de rescate que contó con la participación de la Defensa Civil de Maricá y el Cuerpo de Bomberos.

El operativo comenzó a las 11:40 de la mañana y se extendió durante unas cuatro horas, debido a la dificultad de acceso y la densidad de la vegetación.

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Fue necesario el uso de un helicóptero para llegar hasta la víctima, que ya había fallecido al momento del hallazgo.

Según el instructor de Defensa Civil Matheus Moura, el rescate fue especialmente complejo por la geografía del lugar: “Tuvimos que entrar por una zona de bosque cerrada, hacer escalada y ascenso con cuerda hasta llegar al sitio”, explicó.

El rescatista también advirtió que es habitual que los visitantes suban a la piedra para tomarse fotos y que no es el primer accidente que ocurre allí. Además, remarcó que la víctima bajó por el lado equivocado de la piedra, lo que aumentó el riesgo.