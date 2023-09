🔴⚫️ ¡LOS COLORES DE COLÓN ESTARÁN PRESENTES EN LOS PREMIOS THE BEST!



Un hincha de Colón, que le dio la mamadera a su bebé en brazos en el partido vs Barracas Central, fue NOMINADO al premio The Best por "mejor afición".



👉 Compite contra un inglés y un fanático colombiano. pic.twitter.com/BXQAjTf7Vr