Un acalorado debate se desató en las redes sociales luego de un altercado que se dio a conocer mediante un video de tan solo 8 segundos, en el que se vieron involucrados una mujer, una niña, un hombre y un perro.

En la grabación que contiene varias repeticiones del suceso, se puede ver a una mujer que camina junto a su hija tomada de la mano, cuando un perro se acerca a la pequeña y luego lanza una mordida a la pierna de la mujer.

La madre para defenderse lanzó una patada al perro, lo que molestó al dueño, quien se acercó a dirigirle unas palabras a la mujer y luego empujarla.

Cuando el hombre dio la espalda y se fue, la mujer caminó rápidamente para alcanzarlo y regresarle el empujón al hombre. En tanto, la niña huyó corriendo de la escena.

🔴 | Un hombre se enojó y atacó a una mujer luego de que ella se defendiera junto a su hija de su perro. pic.twitter.com/phUwsr36k4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 2, 2025

Este hecho dividió opiniones en internet, ya que algunos usuarios defienden al perrito alegando que solo se acercó para jugar con la niña y por miedo reaccionó lanzando la mordida.

Otros afirman que la mujer hizo bien en defender a su hija, y quien en realidad actuó mal fue el hombre por no estar pendiente de su mascota. En tanto, hay quienes están a favor del hombre quien, dicen, solo defendió a su perro.