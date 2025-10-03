Video
Un hombre agredió a una mujer que defendió a su hija del ataque de un perro
El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad y en las redes sociales provocó un acalorado debate.
Un acalorado debate se desató en las redes sociales luego de un altercado que se dio a conocer mediante un video de tan solo 8 segundos, en el que se vieron involucrados una mujer, una niña, un hombre y un perro.
En la grabación que contiene varias repeticiones del suceso, se puede ver a una mujer que camina junto a su hija tomada de la mano, cuando un perro se acerca a la pequeña y luego lanza una mordida a la pierna de la mujer.
La madre para defenderse lanzó una patada al perro, lo que molestó al dueño, quien se acercó a dirigirle unas palabras a la mujer y luego empujarla.
Cuando el hombre dio la espalda y se fue, la mujer caminó rápidamente para alcanzarlo y regresarle el empujón al hombre. En tanto, la niña huyó corriendo de la escena.
Este hecho dividió opiniones en internet, ya que algunos usuarios defienden al perrito alegando que solo se acercó para jugar con la niña y por miedo reaccionó lanzando la mordida.
Otros afirman que la mujer hizo bien en defender a su hija, y quien en realidad actuó mal fue el hombre por no estar pendiente de su mascota. En tanto, hay quienes están a favor del hombre quien, dicen, solo defendió a su perro.