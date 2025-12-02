El agresor, de nacionalidad chilena, fue detenido por Carabineros luego de caminar completamente desvestido en una de las vías necesarias para llegar a Ushuaia. Estaba ebrio y complicó el tránsito en la zona durante varios minutos.

Un episodio insólito alteró la ruta internacional CH-255, que une la ciudad de Río Gallegos con Chile. A la altura del kilómetro 58, norte de Punta Arenas, automovilistas reportaron la presencia de un hombre de nacionalidad chilena, completamente desnudo y en aparente estado de ebriedad, caminando sobre el pavimento y lanzándose de manera imprevista frente al tránsito.

Todo ocurrió durante la tarde del jueves 27 de noviembre. Los primeros en advertir lo que sucedía fueron conductores que circulaban por la zona, quienes se vieron obligados a realizar frenadas bruscas para eludir al individuo que irrumpía intempestivamente en la calzada.

Cabe remarcar que esta vía es una de las que continúan la Ruta Nacional 3 que llega a la ciudad de Ushuaia y que tiene tráfico argentino, ya que es uno de los caminos principales que unen a Tierra del Fuego con el continente.

Los relatos y testimonios recogidos coincidieron en destacar el peligro que representaban sus movimientos no solo para él, sino también para quienes participaban del flujo vehicular de esta vía internacional, utilizada tanto por argentinos como chilenos.

A partir de fotos y videos que se viralizaron, mostraron la particular escena en una zona donde el frío también abunda. Algunos mostraban al hombre saltando sobre un vehículo y en otros intentaba encaramarse a la puerta de un camión en movimiento, generando momentos de tensión para los conductores que intentaban esquivarlo.

Carabineros acudieron a la ruta internacional CH255 tras recibir varias alertas de conductores

Unos minutos más tarde, el riesgo escaló aún más: el hombre arrojó una piedra contra un automóvil argentino, lo que produjo la rotura del parabrisas. Este episodio derivó en imputaciones por daños a la propiedad.

Las llamadas de emergencia no se hicieron esperar. Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond acudió al lugar siguiendo las alertas, logrando interceptar y detener al individuo a pocos kilómetros del punto donde había sido avistado originalmente.

Según reportaron los efectivos, el hombre —de alrededor de 50 años— se encontraba con un elevado grado de agresividad y fuera de control debido a su estado etílico.

“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, destacaron desde la policía local. Tras la reducción y detención, el hombre fue trasladado inicialmente a la unidad policial. Luego fue derivado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con los procedimientos judiciales.

El individuo permanece detenido por los delitos de desórdenes públicos y daños materiales. Se encuentra a la espera de la presentación correspondiente ante la justicia, mientras el episodio sigue generando repercusiones entre quienes transitaban por la zona y quedaron sorprendidos ante la escena.

Tragedia en Chile: un argentino perdió el control de su moto, golpeó contra el asfalto y murió

Un motociclista argentino murió en una ruta de Chile cuando viaja a la ciudad de Viña del Mar, localidad que está a 120 kilómetros de Santiago, la capital chilena. De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, el hombre de 61 años falleció en el acto una vez que perdió el control de la moto.

Según informaron medios locales, el hombre era oriundo de la Argentina, aunque todavía no trascendió su identidad. En ese sentido, el coronel Jorge Guaita, prefecto de la prefectura Marga Marga, confirmó que están investigando las causas del siniestro vial.

El hecho puntualmente ocurrió a las 6.20 de la mañana del domingo, en la Ruta 60H, troncal al sur, en el kilómetro 98, en dirección a la ciudad costera de Viña del Mar. Tras las primeras asistencias al cuerpo del hombre fallecido, se cortó el tránsito en el lugar para llevar a cabo las tareas de investigación.

Justamente, en el lugar se cerró el tránsito y hubo complicaciones en pleno fin de semana para correr por esa vía hacia la costa chilena, uno de los puntos principales que mueve a muchos turistas argentinos que cruzan la Cordillera de Los Andes para disfrutar de las playas trasandinas.