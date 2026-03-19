Un hombre de 63 años murió este miércoles a la mañana en el natatorio municipal Alberto Zorrilla, de Mar del Plata. Acababa de terminar una clase de natación y se quedó haciendo inmersiones en la pileta. Había presentado el apto médico minutos antes de la actividad.

El fallecido acudió al natatorio este miércoles a primera hora de la mañana. Era habitué del lugar. Sus compañeros de clase ya lo conocían y sabían que solía quedarse en la piscina después de hora.

Al acabar la actividad del nivel 2, del que formaba parte, se mantuvo en la pileta haciendo inmersiones. En uno de esos intentos, el hombre (cuya identidad no trascendió) se descompensó y no salió a flote. Eran cerca de las 9.20. La pileta mide unos 7 metros de profundidad.

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El personal le hizo maniobras de reanimación por 40 minutos y le aplicaron el desfibrilador. Tras la llegada de la ambulancia, además, los médicos le dieron adrenalina y oxígeno. Sin embargo, el nadador murió en el complejo de natación.

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Según Canal 8 de Mar del Plata, el nadador había presentado el apto médico minutos antes de la clase. El chequeo lo había hecho el 12 de marzo, según se desprende de la fecha en ese documento.

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A pesar de versiones que indicaban una reciente enfermedad oncológica, en la declaración jurada el hombre no informó ninguna enfermedad preexistente ni que estuviera tomando medicamentos.

"El natatorio Alberto Zorrilla permanecerá cerrado en el día de la fecha por el lamentable fallecimiento de un alumno de la institución. Las actividades se reanudarán mañana, jueves 19 de marzo, con normalidad. Acompañamos en este momento a quienes lo conocieron", indicaron desde el Ente Municipal de Deportes y Recreación marplatense.