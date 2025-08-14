Un hombre de 83 años murió este jueves tras ser arrollado por un camión de residuos en la ciudad de La Plata.

Según el parte policial, el trágico hecho ocurrió en calle 60 entre 165 y 166, cuando un camión Iveco de ESUR al servicio municipal, conducido por Walter Garay (54), atropelló a la víctima llamada Manuel Coria.

Según testigos, Coria se habría arrojado deliberadamente frente al rodado y, gravemente herido, fue trasladado consciente por una ambulancia del SAME al Hospital Alejandro Korn, donde permanecía en estado crítico.

En las últimas horas, el paciente sufrió una descompensación y, pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, falleció en el lugar.

La causa, inicialmente caratulada como lesiones culposas, fue recaratulada a homicidio culposo por la Fiscalía de Delitos Culposos N° 12 de La Plata, que dispuso el secuestro del camión y la toma de declaraciones a los trabajadores presentes en el lugar, así como el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Finalmente, el conductor, domiciliado en La Plata, continúa a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las pericias del caso.