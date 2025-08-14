Tragedia Vial
Un hombre de 83 años murió tras ser arrollado por un camión de residuos en La Plata
El incidente se caratuló inicialmente como lesiones culposas el caso del arrollamiento, pero luego se recaratuló como homicidio culposo, mientras el camión y el conductor quedaron a disposición de la Justicia.
Un hombre de 83 años murió este jueves tras ser arrollado por un camión de residuos en la ciudad de La Plata.
Según el parte policial, el trágico hecho ocurrió en calle 60 entre 165 y 166, cuando un camión Iveco de ESUR al servicio municipal, conducido por Walter Garay (54), atropelló a la víctima llamada Manuel Coria.
Según testigos, Coria se habría arrojado deliberadamente frente al rodado y, gravemente herido, fue trasladado consciente por una ambulancia del SAME al Hospital Alejandro Korn, donde permanecía en estado crítico.
En las últimas horas, el paciente sufrió una descompensación y, pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, falleció en el lugar.
La causa, inicialmente caratulada como lesiones culposas, fue recaratulada a homicidio culposo por la Fiscalía de Delitos Culposos N° 12 de La Plata, que dispuso el secuestro del camión y la toma de declaraciones a los trabajadores presentes en el lugar, así como el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar con precisión la mecánica del hecho.
Finalmente, el conductor, domiciliado en La Plata, continúa a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las pericias del caso.