Un hombre de 92 años protagonizó un impactante accidente náutico en Italia cuando perdió el control de una embarcación de alquiler y terminó hundiéndola después de chocar contra un velero y un muelle. El episodio quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales.

El hecho ocurrió el domingo 18 de octubre en el canal de Cervia, una localidad costera italiana. El adulto mayor se encontraba al mando de una lancha a motor cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control de la navegación.

La embarcación comenzó a desplazarse de manera descontrolada por el puerto y terminó impactando contra un velero que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, el recorrido no terminó allí: la lancha continuó avanzando hasta chocar contra el muelle, lo que provocó importantes daños en su estructura.

El barco terminó hundido tras los impactos

Como consecuencia de los choques, el casco de la embarcación sufrió una abertura que permitió el ingreso de agua.

La lancha comenzó a perder flotabilidad y finalmente terminó hundiéndose en el canal.

Cervia, Italia: un hombre de 92 años al timón de una lancha a motor pierde el control en el puerto. Después de chocar contra un velero y contra el muelle, abrió un agujero en el casco y se hundió. Los dos ocupantes (incluido el anciano) bajaron ilesos. https://t.co/RrXlOpbpS7 — FinoFilipino (@FinoFilipino) October 19, 2026

A pesar de la magnitud del accidente, tanto el conductor de 92 años como la otra persona que viajaba a bordo lograron salir de la embarcación sin sufrir lesiones.

La secuencia quedó registrada en video y generó repercusión por los movimientos descontrolados del barco y su posterior hundimiento.

Investigan qué provocó la pérdida de control

Tras el incidente, la Guardia Costera italiana inició una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Una de las hipótesis que analizan las autoridades es una posible avería en los mandos del motor, que habría impedido al conductor controlar correctamente la embarcación.

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Por el momento, no se confirmó oficialmente cuál fue la causa de la pérdida de control.

El episodio terminó con daños materiales y el hundimiento de la lancha, aunque sus dos ocupantes lograron ponerse a salvo.