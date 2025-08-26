Una joven de 28 años fue víctima de su ex, quien le incendió la casa y luego se fugó, por lo que es buscado por la policía de Jujuy.

Según la información a la que accedió el portal El Tribuno de Jujuy, el foco ígneo fue sofocado por los efectivos policiales.

El episodio ocurrió el pasado domingo alrededor de las 6.45 en un domicilio de la 8° etapa del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado al 911 alertó sobre un incendio, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato. El hecho fue iniciado con cartones que también ingresaron en el interior, y procedieron a sofocar las llamas.

Luego, se supo que la mujer ratificó su denuncia en la Seccional 56° y explicó que el fuego fue iniciado por su expareja y que no es la primera vez que provoca un incidente de tal magnitud.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.