El hecho ocurrió el 17 de octubre de 2026 en la ciudad de Nanjing, cuando un hombre que se encontraba entrenando en un gimnasio fue sorprendido por la caída repentina de dos espejos que estaban fijados en la pared. El impacto directo de los elementos sobre el deportista le provocó heridas de consideración.

Debido a la magnitud del accidente, la víctima debió recibir asistencia médica urgente y requirió más de 50 puntos de sutura para cerrar las lesiones sufridas. El caso generó una fuerte polémica, ya que el damnificado denunció que los responsables del establecimiento han evitado hacerse cargo de la situación y se niegan a asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

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Según trascendió, el gimnasio atravesaba una situación de falta de mantenimiento y gestión deficiente. La falta de personal y de recursos habría derivado en la omisión de las inspecciones de seguridad necesarias, lo que finalmente desencadenó el grave accidente dentro de las instalaciones.