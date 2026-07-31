Un hombre vivió un momento de extrema tensión al ser sorprendido por un oso mientras se encontraba junto a una carretera en Rumanía. La secuencia quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el animal se acerca por detrás sin que el hombre advierta su presencia. El oso le roza la pierna en varias oportunidades e incluso llega a morderlo, pero la víctima tarda algunos segundos en reaccionar.

🚨 Şok görüntüler: Telefona dalınca arkasındaki ayıyı fark etmedi bile!



📍 Romanya'nın Transfăgărășan dağ yolunda telefona dalan bir turist, arkasına kadar yaklaşan ayıyı uzun süre fark etmedi.



🐻 Ayı bacağına kadar sokulurken sakinliğini koruyan turist, tehlikeyi fark ettiği… pic.twitter.com/BEAt97wo3T — Romanya Haber (@romanya_haber) July 28, 2026

Cuando finalmente comprende lo que está ocurriendo, el hombre comienza a correr hacia su vehículo. El animal permanece cerca durante parte de la huida, aunque no logra alcanzarlo nuevamente.

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El hombre consiguió ingresar al auto y ponerse a salvo, evitando que el episodio tuviera consecuencias más graves. El video generó sorpresa por su demora en advertir el peligro y por la cercanía con la que el oso logró aproximarse.