Un hombre fue atacado por un oso y tardó varios segundos en reaccionar: el video
El episodio ocurrió en una carretera de Rumanía. El animal se acercó por detrás, rozó y mordió al hombre, que tardó algunos segundos en advertir el peligro antes de escapar y refugiarse en su vehículo.
Un hombre vivió un momento de extrema tensión al ser sorprendido por un oso mientras se encontraba junto a una carretera en Rumanía. La secuencia quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
En las imágenes se observa cómo el animal se acerca por detrás sin que el hombre advierta su presencia. El oso le roza la pierna en varias oportunidades e incluso llega a morderlo, pero la víctima tarda algunos segundos en reaccionar.
Cuando finalmente comprende lo que está ocurriendo, el hombre comienza a correr hacia su vehículo. El animal permanece cerca durante parte de la huida, aunque no logra alcanzarlo nuevamente.
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El hombre consiguió ingresar al auto y ponerse a salvo, evitando que el episodio tuviera consecuencias más graves. El video generó sorpresa por su demora en advertir el peligro y por la cercanía con la que el oso logró aproximarse.