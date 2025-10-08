El violento episodio ocurrió en la madrugada del domingo 5 de octubre, en una vivienda ubicada sobre avenida Belgrano, en la localidad de Humberto Primo, departamento Castellanos, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.

Alertados por un llamado al 911, agentes de la Comisaría 7ª acudieron al lugar y encontraron una escena impactante: una mujer de 32 años estaba sentada en una silla, con el rostro hinchado, cubierto de sangre y evidentes signos de haber sido brutalmente golpeada.

Lo ocurrido generó una fuerte conmoción en la localidad. Foto: El Litoral

Entre sollozos, la víctima alcanzó a decir que su pareja, M.R.M., también de 32 años, había irrumpido en la vivienda, la golpeó salvajemente y luego intentó ahorcarla con un cable.

La causa cambió de carátula

De inmediato, los policías solicitaron asistencia médica y dieron aviso a la Fiscalía de Violencia de Género. Sin embargo, al conocerse la gravedad de las lesiones constatadas por el médico policial, la fiscal interviniente decidió elevar la causa a “Homicidio calificado en grado de tentativa”, dado que el ataque pudo haberle costado la vida a la víctima.

El caso pasó entonces a manos del fiscal Martín Castellano, quien ordenó la detención inmediata del agresor.

Detenido en un hotel

Poco después, en horas de la madrugada, personal policial realizó una requisa en el Hotel Las Colonias, donde finalmente lograron detener al sospechoso cerca de las 2:10 de la mañana.

El agresor fue detenido oculto en un hotel. Foto: El Litoral

El hombre quedó bajo arresto, a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), imputado por el delito de “homicidio calificado en grado de tentativa en contexto de violencia de género”.

La víctima se recupera

La mujer fue trasladada a un centro de salud local donde recibió atención médica y permanecía fuera de peligro. No obstante, los profesionales señalaron que las lesiones sufridas fueron graves y podrían haber tenido un desenlace fatal de no haber mediado la intervención policial y médica inmediata.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía Regional Nº 5, mientras los peritos de Policía Científica recolectan pruebas en la vivienda donde ocurrió el violento intento de femicidio.