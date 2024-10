Lo que debía ser un inolvidable momento en pareja se convirtió en una escena violenta que le dejará una cicatriz imborrable a una joven de 19 años, que denunció a su pareja por arrancarle parte de su oreja mientras le exigía la devolución de unos pasajes en avión para ver el partido por las eliminatorias entre Bolivia vs Colombia, a disputarse en El Alto.

“Me agarró del cuello y del pelo, me botó a la cama y me dijo te voy a dejar un recuerdito. Me agarró con la boca el cachete, yo pude esquivarlo y agarró mi oreja y me arrancó un pedazo”, señaló la mujer, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La brutal agresión se produjo cuando el hombre fue a la casa de su pareja y le exigió que le devuelva el dinero que había gastado por los pasajes de un vuelo para viajar a La Paz y poder presenciar el encuentro por las eliminatorias entre Bolivia y Colombia que se jugará este jueves desde las 16:00 en El Alto.

Ante la insistencia del hombre por el dinero, la mujer contó que le pidió que le muestre el comprobante o alguna prueba de que había realizado la compra; sin embargo, el hombre se molestó y comenzó la agresión.

“Se puso impulsivo, me agarró del cuello, me agarró del pelo y me volvió a decir que le devuelva el dinero, pero yo le dije que no tenía y que se vaya del cuarto que si no iba a gritar y de ahí me soltó, yo abrí la puerta y le dije que se vaya de mi cuarto”, relató la mujer.

Puede interesarte

Cuando el hombre arrancó una parte de la oreja a su pareja, la mujer comenzó a gritar lo que alertó a los vecinos que lograron capturar al agresor cuando se aprestaba a escapar. La mujer buscó la parte que le había cercenado el hombre, pero no la encontraba pues cree que fue escondida por su agresor.

“El pedazo lo busqué y no lo encontré. Después de horas de haber vuelto de hacer la denuncia vi que lo había escondido al fondo del basurero”, señaló la joven.

La mujer espera que la Justicia deje al hombre entre rejas pues tiene temor a volver a ser víctima de agresión.

“Tengo miedo de la verdad, de que quede suelto y me vuelva a ocurrir esto”, concluyó.