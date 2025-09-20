Carlos Gurrola Arguijo, un empleado de limpieza de Torreón, México, murió de un infarto tras agonizar 19 días por tomar un líquido desengrasante.

“Papayita”, como era apodado por sus familiares y amigos, fue una víctima más del acoso laboral. Trabajaba en la empresa tercerizada Multiservicios Rocasa S.A. y cumplía sus labores en la tienda HEB Senderos, en Torreón. Pero más de una vez se quejó de que sus compañeros le hacían bullying, según contaron los familiares a los medios locales.

De acuerdo con sus testimonios, le robaban la comida, le pinchaban los neumáticos de la bicicleta, le escondían el celular e, incluso, lo amenazaban.

La hermana menor de Carlos, Karina Gurrola, contó este viernes, durante el entierro, todo lo que debió enfrentar. “Él llegó un día casi llorando, diciendo que le habían robado su bicicleta. Después, llegaba llorando y decía que le robaban su lonche (almuerzo) y que lo dejaban sin comer. Pero no nos decía quién (era); nada más decía que eran los compañeros. Ya tenía tiempo quejándose, pero no sé si le dijo al supervisor”, contó, en diálogo con El Sol de la Laguna.

Además, apuntó contra los empleadores de Gurrola porque esperaron “dos horas” para avisarle a la familia que había comenzado a sentirse mal tras tomar el desengrasante. “Eso pasó alrededor de las 16, y no nos avisaron hasta las 18 que se había intoxicado″, señaló la mujer.

También pidió que su muerte no quede impune. “Que sigan con la investigación y que se haga justicia por mi hermano. Yo sé que no le devolverán la vida, pero no quiero que (el caso) quede así”, remarcó.

“Mi familia y yo no nos explicamos por qué le hicieron eso a mi hermano, si él no fue mala persona con nadie; al contrario, fue muy servicial con todo el mundo”, declaró, visiblemente afectada. Además, lo describió como un hombre “muy querido” por toda la comunidad y que solo se dedicaba a trabajar para ayudar a sus padres.

Una bebida envenenada

Según la reconstrucción del hecho, el 30 de agosto, los compañeros de Gurrola vertieron desengrasante en una botella que él había dejado cerca de su zona de trabajo para hidratarse.

Después de almorzar, bebió de su botella sin imaginar que el contenido había sido adulterado. Apenas probó la bebida, notó un sabor extraño y la desechó, pero al poco tiempo comenzó a sentirse mal y lo trasladaron de urgencia a un hospital, informó el diario Crónica de Xalapa.

Sin embargo, Gurrola falleció este jueves en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras agonizar durante 19 días. Una de sus sobrinas le confirmó al diario El Sol de la Laguna que “Papayita” murió a causa de las quemaduras internas que sufrió en el tórax, los pulmones y sus vías respiratorias.

En tanto, la madre de Carlos denunció ante la prensa que fue envenenado de manera intencional. “Siempre le hacían bullying”, aseguró, y remarcó que el acoso laboral era constante.

Tras la muerte de “Papayita”, sus familiares y amigos reclamaron justicia y exigen a las autoridades que investiguen el caso como un posible homicidio. “Queremos que se encuentren a los responsables y que paguen por lo que hicieron”, pidieron.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila intervino en el caso y comenzó la investigación por homicidio. Asimismo, las autoridades detallaron que solicitarán las grabaciones de cámaras de video de la empresa para ver quién envenenó al trabajador. Aún no hay detenidos.