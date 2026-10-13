La Policía del Condado Cobb investiga cómo ocurrió el episodio registrado en Goliath, mientras los detectives intentan establecer la causa del fallecimiento y precisar cuántos visitantes necesitaron asistencia médica.

Testigos dijeron que vieron caer al visitante de la atracción Goliath, pero la Policía del Condado de Cobb todavía no confirmó públicamente la secuencia precisa que causó la muerte.

El hecho fue informado a las autoridades cerca de las 15:58, según la policía. La agencia confirmó un fallecido y varios lesionados en un incidente que involucró una montaña rusa, sin difundir por ahora la identidad de la víctima, la cantidad exacta de heridos ni su estado de salud.

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Agentes asignados al parque y patrulleros uniformados acudieron al lugar después de la alerta. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Delitos Graves de la Policía del Condado de Cobb, que deberá determinar cómo ocurrió el incidente y qué provocó las heridas de las demás personas afectadas.

El sargento Eric Smith, portavoz de la fuerza, indicó que los detectives investigan las circunstancias del caso y que se divulgará información adicional cuando haya sido confirmada.

🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, según autoridades locales. El incidente, que obligó a evacuar la atracción y dejó otros cuatro heridos, ya está bajo investigación. https://t.co/MulOqfWpSR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no atribuyeron el hecho a una falla mecánica, una emergencia médica, una conducta individual ni a otra causa concreta.

La alcaldía de Mableton informó que su director de Seguridad Pública, Kerry Stallings, coordina la respuesta con la policía del condado y el equipo de seguridad del parque.

Versiones de visitantes recogidas por medios locales ubicaron el incidente en Goliath, la montaña rusa de mayor altura de Six Flags Over Georgia.

Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre salir despedido de uno de los vagones y golpear partes de la estructura antes de caer al suelo.

Esos relatos no fueron corroborados de forma oficial. La policía tampoco precisó si el hombre cayó mientras el tren estaba en movimiento, después de una detención de la atracción o en otro momento del recorrido.

Imágenes de televisiones locales mostraron a pasajeros que abandonaban Goliath por una escalera de emergencia, luego de que la atracción se detuviera en una pendiente.

La evacuación se produjo después de la emergencia y no se informó si alguno de los evacuados está entre las personas lesionadas.

Goliath opera desde 2006. La atracción alcanza 61 metros de altura, tiene una caída de 52 metros y puede llegar a 113 km/h, de acuerdo con datos publicados por el parque. Las autoridades no vincularon esas características con la causa del incidente.

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Una portavoz de Six Flags afirmó que la compañía está “profundamente entristecida por el incidente con un visitante” ocurrido en el parque. La empresa expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la persona fallecida.

La compañía señaló que su personal respondió junto con las autoridades locales y que prestaba apoyo a los visitantes y empleados afectados. También aseguró que colaborará plenamente con la investigación policial.

Six Flags no comunicó detalles sobre la víctima, los heridos ni las condiciones en las que se produjo el hecho. Tampoco confirmó que Goliath haya sido el escenario de la muerte, pese a los testimonios y a la evacuación registrada en esa atracción.