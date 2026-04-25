En la madrugada de este sábado se produjo un nuevo homicidio en la ciudad de Paraná. Según confirmaron desde la Policía, un hombre de 32 años, identificado como Enrique Fabián Ramírez, de 32 años, murió tras ser apuñalado en una vivienda de calle Base Marambio, en barrio Antártida, de la ciudad de Paraná.

Un llamado alertó al 911 sobre una persona herida de arma blanca, que fue trasladada al Centro de Salud Ramón Carillo, donde se constató que ingresó sin signos vitales.

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Intervino la fiscalía a cargo de la Dra. Vilches, quien dispuso la intervención del médico policial, personal de División Homicidios y traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia.