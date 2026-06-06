Un trágico episodio sacudió a la comunidad de Albany, en la costa sur de Australia Occidental: un buzo de 35 años murió este sábado tras ser atacado por un tiburón de aproximadamente 4,5 metros mientras practicaba pesca submarina junto a su familia cerca de Michaelmas Island.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:25 de la mañana, hora local. Según confirmaron desde la policía de Australia Occidental, el hombre fue trasladado de urgencia en barco hasta la costa, donde lo esperaban los paramédicos en la Albany Waterfront Marina. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, no lograron reanimarlo.

El ataque conmocionó a los habitantes de la zona. Grant Cavanagh, vecino de Albany, expresó su sorpresa: “No solemos tener tantos ataques de tiburón por acá”.

Sin embargo, consideró que el hecho no alejará a la gente del mar: “Es como los accidentes de auto, alguien muere y no por eso dejamos de manejar. Es el mismo principio”.

Por su parte, el pescador comercial Gregory Sharp señaló que en las últimas semanas se notó un aumento en la presencia de tiburones grandes en la región.

“En esta época del año suelen aparecer más, sobre todo persiguiendo sardinas y salmones a lo largo de la costa, lo cual es bastante normal”, explicó. Además, remarcó que la zona de King George Sound es conocida por la gran cantidad de focas, lo que atrae a estos depredadores.

A pesar de que la presencia de tiburones es esperable en la zona, el impacto en la comunidad fue fuerte. “No es algo que pase todos los días… todos están conmocionados por lo que ocurrió”, admitió Sharp.

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El gobierno y las autoridades, en alerta

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, lamentó el hecho y envió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima, así como a los primeros en responder a la emergencia. “Es una tragedia”, sostuvo.

La Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional (DPIRD) informó que está colaborando con la policía y las autoridades locales en la investigación del incidente. Además, pidió a quienes se encuentren en la zona que reporten cualquier avistamiento de tiburones a la Water Police.

Michaelmas Island se ubica a unos 13 kilómetros de la costa de Albany y a unas cinco horas en auto desde Perth.