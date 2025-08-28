Un violento accidente de tránsito se registró este jueves al mediodía en la Ruta Nacional 34, en inmediaciones del puente de acceso a la localidad de Susana (km 211). El siniestro tuvo como única parte involucrada a una camioneta Jeep Renegade en la que viajaba una pareja oriunda de Villaguay, Entre Ríos.

De acuerdo con las primeras pericias, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que impactara contra el guardarrail y volcara en la banquina.

En el lugar trabajaron los Bomberos Zapadores de Rafaela, quienes realizaron tareas de rescate para extraer a los dos ocupantes. Posteriormente, fueron trasladados de urgencia por ambulancias del SIES 107 al Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela.

Lamentablemente, pese a las maniobras de RCP practicadas durante el traslado y en el nosocomio, el conductor de 66 años murió a causa de politraumatismos graves.

La acompañante, una mujer de 60 años, sufrió la fractura de un miembro inferior y permanece internada en observación.

Intervención en el lugar

La magnitud del siniestro obligó al corte total del tránsito en ese tramo de la Ruta Nacional 34 mientras trabajaron los equipos de emergencia. Además de Bomberos Zapadores y SIES 107, participaron efectivos de la Unidad Regional V de Policía y agentes de Gendarmería Nacional.