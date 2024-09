Un hombre que paseaba a su perro pastor alemán intervino para defender a una mujer que estaba siendo acosada por dos jóvenes en un parque de Francia. La mujer, que se encontraba sentada en un banco, mostraba señales de incomodidad mientras los jóvenes insistían en pedirle su cuenta de Instagram, a pesar de que ella no mostraba interés en la conversación. El acoso callejero es un problema mundial que afecta a mujeres de todas las edades, y este incidente ha generado gran atención en las redes sociales.

El dueño del perro se acercó al grupo y preguntó directamente a los jóvenes: “¿Por qué la están molestando?”. Ellos respondieron de manera despectiva que sólo querían obtener el Instagram de la chica, a lo que el hombre replicó preguntando por qué insistían si ella ya les había indicado que no estaba interesada. Sin embargo, los jóvenes desestimaron sus palabras, diciendo: “Porque queremos hacerlo”.

Unos chicos estaban acosando a una chica en un parque en Francia hasta que un hombre llegó con su pastor alemán y los hizo huir pic.twitter.com/vqGzhoW0dZ — ceciarmy (@ceciarmy) September 19, 2024

Ante la negativa de los jóvenes a dejar de acosar a la mujer, el dueño del pastor alemán les advirtió que no era la manera correcta de tratar a una mujer. Los jóvenes respondieron que no era asunto del hombre. Sin embargo, el hombre insistió en que, aunque no fuera su problema directamente, sí lo era para su perro, ya que el animal no toleraba ese tipo de comportamiento hacia las mujeres.

Uno de los acosadores retó al dueño del perro, afirmando que el animal podía observarlo todo el tiempo que quisiera sin que le importara. En respuesta, el hombre aseguró que el perro intervendría si el acoso persistía, pero los jóvenes no parecían tomar en serio la advertencia.

Puede interesarte

Finalmente, cuando uno de los jóvenes expresó que se irían, el otro insistió en quedarse. En ese momento, el dueño del pastor alemán dio una orden firme al perro: “¡Atención!”. El perro comenzó a ladrar con fuerza, lo que provocó que los acosadores se asustaran y salieran corriendo del parque, dejando a la mujer en paz.

La intervención del pastor alemán y su dueño fue clave para poner fin al acoso que la mujer sufría.