En la madrugada de este sábado, alrededor de las 12:45, un violento accidente se produjo en la intersección de bulevar Lehmann y calle Alem, en pleno centro de Rafaela. El siniestro involucró a un móvil policial del Comando Radioeléctrico, en el que viajaban tres mujeres policías, y una camioneta Ford Raptor conducida por un hombre de 73 años que resultó ileso.

Según se conoció, el patrullero se dirigía en apoyo a un llamado al 911 por disparos de arma de fuego cuando se produjo la colisión. El fuerte impacto hizo que el móvil terminara chocando contra un semáforo peatonal, una farola y otros elementos del cantero central. En ambos vehículos se activaron los airbags.

Las tres agentes sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a centros de salud de la ciudad. Dos de ellas recibieron el alta en las horas siguientes con lesiones leves, mientras que la tercera permanece internada bajo control médico por un traumatismo facial con fracturas en mandíbula y pómulos. Su estado es delicado pero estable, y deberá ser sometida a una cirugía.

Personal del servicio de emergencias 107, agentes policiales y municipales trabajaron intensamente en la zona, donde además fue necesario reparar daños eléctricos ocasionados al sistema de semáforos. En tanto, la Agencia de Investigación Criminal analiza las cámaras de seguridad del sector para establecer la mecánica del accidente.