El emblemático Morrison Hotel de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue destruido por un incendio que se originó en el último piso. El edificio, que tenía casi 100 años, fue el protagonista de la tapa del icónico disco de The Doors “Morrison Hotel”, editado en 1970, famoso por canciones como Roadhouse Blues y Waiting for the Sun.

Según el portal Variety, 17 dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar el incendio durante una hora y media.

El edificio, ubicado en Pico Boulevard y Hope Street, se utilizó como centro de entrenamiento para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles en los últimos años y estaba previsto que se convirtiera en un refugio para personas sin hogar y también como una unidad de viviendas de precio accesible.

La icónica portada del disco Morrison Hotel de The Doors

La fotografía utilizada para la portada fue tomada por el fotógrafo de rock Henry Diltz en diciembre de 1969, y el álbum se lanzó en febrero del año siguiente. La imagen de los miembros de la banda sentados detrás de la ventana de vidrio fue tomada en un breve momento en el que el vestíbulo estaba vacío, y la banda apreció la ironía de que el hotel compartiera su nombre con el cantante Jim Morrison.

Morrison Hotel fue el quinto álbum de estudio de The Doors y fue aclamado por muchos en ese momento como un regreso a la forma de la banda, devolviéndolos a un sonido más terrenal, centrado en el blues rock, después del más experimental The Soft Parade de 1969.

Morrison Hotel alcanzó el puesto número cuatro en las listas estadounidenses en 1970, mientras que en el Reino Unido llegó al puesto número 12. Desde entonces ha sido declarado platino en los EEUU, vendiendo más de un millón de copias.