Un influencer murió después de haber sufrido un accidente con un helicóptero ultraligero que él mismo había fabricado. El trágico hecho fue registrado en una transmisión en vivo.

Tang Feiji, conocido como “Tang Aeronave”, murió este sábado 27 de septiembre, aunque recién en las últimas horas se dio a conocer el video. El accidente ocurrió en la ciudad de Guangyuan, Sichuan, China.

El influencer tenía 55 años y más de 100 mil seguidores. De acuerdo con los portales locales, el helicóptero perdió el control, se estrelló contra el suelo y se incendió en pocos segundos. La secuencia quedó registrada en vivo y en directo en Douyin, una versión de TikTok.

Según China Service News (CNS), Tang Feiji había empezado su transmisión como lo hacía siempre que realizaba vuelos con aeronaves que él mismo creaba.

🇨🇳 | El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.



El creador de contenido estaba grabando para sus plataformas de redes sociales cuando perdió el control y se…

En esta ocasión, el influencer pilotaba un modelo ultraligero de un solo asiento que a los pocos minutos se estrelló contra el suelo. Las autoridades y familiares confirmaron su muerte en el lugar del accidente y el motivo de la caída sigue siendo investigada.

Después de su trágico fallecimiento, algunos medios locales dieron detalles del vehículo aéreo. Según trascendió, se trataba de un modelo ultraligero de rotores coaxiales, el cual adquirió en 2024 por US$49.000.

La aeronave tenía un solo asiento y pesaba alrededor de 115 kilos. Además, podía alcanzar una altura de 600 metros y una velocidad de casi 100 km/h, había dicho Tang Feiji en videos previos a su muerte.

El influencer había afirmado que con solo seis horas de práctica y una semana de estudio teórico de la aeronave, se sentía capacitado para poder pilotarlo, aunque no contaba con licencia de vuelo ni paracaídas.