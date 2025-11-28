Un influencer fitness ruso murió de un ataque al corazón mientras cumplía con una “maratón” de comida chatarra. Dmitry Nuyanzin, de 30 años, buscaba subir unos 30 kilos para luego mostrarle a sus seguidores lo fácil que era bajarlos con su programa de pérdida de peso.

El joven quería promocionar su plan de alimentación e incentivar a personas que pesen más de 100 kilos a animarse a probarlo para cambiar su figura y su vida. Sin embargo, después de un mes consumiendo comida poco saludable, sufrió un infarto mientras dormía.

El influencer llevaba una “dieta” en la que ingería hasta 10.000 kilocalorías al día, según informó el periódico británico The Sun. A través de sus redes sociales, le mostraba a sus seguidores lo que comía para subir de peso.

Un influencer ruso murió de un ataque al corazón en una ‘maratón’ de comida chatarra. (Fotos: Instagram/@dmitryfit)

“Para el desayuno, tengo un plato de pasteles. Para el almuerzo, suelo comer 800 gramos de albóndigas con mayonesa. Durante el día, puedo picar papas fritas, y para la cena, tengo una hamburguesa y dos pizzas pequeñas, ya sea en una cafetería o a domicilio”, reveló en uno de sus videos.

Una semana antes de morir, contó que había subido 12 kilos en solo un mes y que había alcanzado los 105 kilos. “¡Lo quería y pude!“, escribió en su cuenta de Instagram.

Nuyanzin había prometido a sus seguidores que le pagaría unos 130 dólares a cualquier persona que pesara más de 100 kilos si perdía el 10% de su peso corporal para Año Nuevo.

Puede interesarte

Sin embargo, la última semana había empezado a sentirse mal. Un día antes de morir faltó a su entrenamiento porque no se sentía bien y le dijo a sus amigos que iría a ver a un médico. Sin embargo, según informó el canal de televisión ruso Ostorozhno Novosti, su corazón falló esa noche y el influencer murió mientras dormía.